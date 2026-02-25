"하루 16시간 이상 주사 맞는 아이... 개인이 감당하는 건 불가능합니다"

▲서미화 더불어민주당 의원이 25일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 제8간담회의실에서 열린 ‘만성장부전 장애인정 촉구 TPN(총정맥영양) 이용 환우·가족 증언대회’에 참석해 만성장부전과 단장증후군, 가성장폐색 등으로 총정맥영양에 의존해 살아가는 환자들의 어려움을 설명하며 합리적인 장애인정 기준 마련을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기