한국자동차전문기자협회, 이다일 신임 회장 선임

큰사진보기 ▲한국자동차전문기자협회 신임 회장에 선출된 이다일 오토캐스트 편집인. ⓒ 한국자동차전문기자협회 관련사진보기

한국자동차전문기자협회(AWAK)는 25일 이다일 오토캐스트 편집인(피피씨(주) 대표)을 신임 회장으로 선출했다고 밝혔다.이다일 신임 회장은 서강대학교 언론대학원에서 석사 학위를 수료했다. 경향신문 뉴미디어국과 세계일보 디지털뉴스팀에서 자동차전문기자 및 팀장을 역임했으며, 세계일보 이달의 기자상(2014년) 등 을 수상하는 등 자동차전문기자로서 취재 역량과 전문성을 인정받았다.이 밖에 다음자동차 카테스트 심사위원을 비롯해 타타대우 자문위원 등을 맡았다. 이 회장은 자동차 전문지 오토캐스트의 편집과 발행을 통해 자동차 및 모빌리티 산업 전반에 걸친 콘텐츠 제작 및 기획 업무를 맡고 있다. 또 한국자동차전문기자협회에서는 지난 2년간 운영위원장을 맡으며 각종 협회 사업을 이끌었다.이 회장은 임기는 오는 3월부터 2년 동안이다. 그는 향후 기자협회의 전문성과 사회적 참여를 확대하고 국제 교류를 포함한 다양한 활동을 추진할 계획이다. 이를 통해 자동차 산업 발전과 소비자 권익 보호라는 협회의 역할을 더욱 공고히 해 나간다는 방침이다.이 신임 회장은 "인류 역사상 가장 빠른 속도로 변화하는 시기에 맞춰 기자의 역량을 배양하고 글로벌 단체와 교류를 확대할 것"이라며 "소비자 권익을 위한 활동과 콘텐츠를 개발하는 데에도 힘쓰겠다"라고 말했다.한편, 지난 4년동안 협회를 이끌어 온 강희수 회장(OSEN)은 오는 28일 임기를 마치고 물러난다. 강 회장은 협회의 대외 위상을 강화하고 지속 가능한 구조를 확립하는 데에 중요한 역할을 했다는 평가를 받고 있다.