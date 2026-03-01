일본의 탈출구 없는 빈곤... 대학생들이 본 '연결'의 힘

AD

큰사진보기 ▲A양의 가족들이 만든 쿠르드 요리 사진. ⓒ 정윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲간이 숙박소 도야(ドヤ) 내부 사진 ⓒ 정윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲아스포트 학습 지원 대상 아이들을 만나 대화하는 필자의 사진. ⓒ 정윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲성폭력 및 가정폭력 피해자, 가출청소년에게 숙식 제공 등을 지원하는 사단법인 콜라보(Colabo)의 강의 사진. ⓒ 정윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026.02.08. 도쿄에 내린 폭설 사진. ⓒ 정윤희 관련사진보기

2월 초 도쿄 공기는 따뜻했다. 두툼한 코트를 괜히 챙겨왔나 싶을 만큼 부드러운 바람이 불었다. 그러나 우리가 마주한 풍경은 마냥 따뜻하지 않았다. 산야의 낡은 숙박소 골목, 사이타마의 이주민 밀집 지역, 가부키초의 화려한 네온 아래에서 들은 이야기들은 살풍경했다. 그저 화려해 보이는 대도시, 도쿄는 치열하게 살아가는 소외된 이들의 땀과 눈물로 얼룩져 있었다.지난 2월 4일부터 8일까지, 경희대와 일본 메이지가쿠인대·릿교대, 반빈곤네트워크가 공동 주최한 '한일 청년 반빈곤 교류 프로그램'이 일본 도쿄에서 진행됐다. 한국과 일본의 청년들은 4박 5일간 도쿄와 사이타마현의 빈곤 현장을 방문해 양국 청년 빈곤의 실태를 비교하고, 연대의 가능성과 빈곤 해법을 논의했다. 이번 교류는 주거와 마이너리티, 고립과 멘탈헬스, 교육과 노동이라는 세 가지 주제를 중심으로 진행됐다.일본의 '가방면(仮放免)' 제도는 강제 송환 대상자를 수용시설에서 일시적으로 풀어주는 장치다. 가방면 상태의 사람들은 노동이 금지되어 있으며, 건강보험 가입도 어렵다. 체류는 허용되지만 일상생활은 허용되지 않는 상태다. 우리는 이렇게 가방면 상태에 놓인 쿠르드족 고등학생 3명을 만나 현 상황에 대해 대화했다.그들은 모두 어릴 때 일본으로 왔거나, 일본에서 태어나 일본어만을 구사하는 평범한 사람이었다. 학생회나 부활동을 하고, 성실히 학교에 다니고, 평범하게 진로를 고민하는 보통의 고등학생. 그러나 대학에 합격했음에도 앞으로의 거주 여부가 불분명하다는 이유로 입학을 거절당했다. 심지어 거주지 밖으로 자유롭게 이동할 수 없어 수학여행도, 농구 원정 경기도 참여하지 못했다.가체재허가자는 가방면 상태보단 사정이 낫다. 특히 건강보험 가입 및 일정 조건 하의 취업 허가가 가능하다는 특징이 있다. 하지만 가체재 허가를 받을 수 있는 외국인은 한정적이다. 쿠르드인 A양은 이를 두고 자신의 인생이 '제비뽑기'처럼 결정된다고 표현했다. "꿈은 있었다. 그렇지만 부서졌다"라고 말하기도 했다.A양과 대화하면서, 나는 '노력'이라는 말이 얼마나 가벼운지 새삼 실감했다. 출발선에 설 자격조차 주어지지 않는 삶에서 개인의 의지가 얼마나 힘을 가질 수 있을까. 한국 학생 B씨는 "한국에서도 이주민 아동의 체류 불안과 부정적인 시각이 증가하고 있다"고 말했고, 일본 학생들은 "비자 문제가 취업에 적용되면 노동시장에서 더 취약해질 수밖에 없다"고 덧붙였다. 체류자격이 곧 노동권의 문제라는 데 양국 청년들의 인식은 크게 다르지 않았다.일본 전역에는 쿠르드족을 향한 혐오 시위(hate speech)가 만연해 있다. "쿠르드인이 사이타마현을 지배했다", "쿠르드인은 바퀴벌레다. 한 마리가 있으면 100마리가 있다고 생각해야 한다" 따위의 발언 속에서, A양이 할 수 있는 일은 이어폰을 꽂고 바닥을 보면서 시위대를 지나쳐 걸어가는 것뿐이다. 개인의 시위뿐만 아니라 정치인들도 '쿠르드인을 몰아내겠다'는 혐오 발언을 공약으로 내걸고 있다. 실제로 쿠르드인을 만나본 적도 없는 이들의 실체 없는 혐오가 당사자들을 상처 입히고 있었다.A양의 가족들은 이날, 우리 일행에게 식사를 대접했다. 쿠르드족 요리를 함께 먹고 웃고 떠들며, 우리는 분명히 실체 있는 온기를 느꼈다.도쿄도 다이토구의 빈민촌 산야(山谷)는 도쿄의 마지막 슬럼가이다. 에도시대 사형수들과 유곽으로 팔려 가는 여자들이 울며 건넜다는 '나미다바시(泪橋)' 너머 위치한 산야는 보통의 도쿄와는 사뭇 다른 풍경이었다. 낙서가 낭자한 낡은 건물과 간이 숙박소 사이를 걸으며, 우리는 꼭 낯선 공간에 들어온 것처럼 이질적인 느낌을 받았다.옛 집창촌인 요시와라와 에도 시대의 처형장, 피차별 부락민(被差別部落民, 일본 신분제 최하층 천민) 마을로 둘러싸인 이 지역은 오래전부터 땅값이 저렴했다. 특히 일본 고도 경제 성장기, 건설 현장에서 일하는 일용직 노동자들이 일당을 벌어 여기서 하루를 묵었다. 그러나 1990년대 버블경제 붕괴 이후, 산야는 노동자가 아닌 실업자와 복지 대상자의 거리가 되었다.경기 불황과 고령화로 인해 이곳 거주자 대부분은 생활보호대상자다. 특히 2010년대 이후 고령·단신·정신장애·발달장애·출소자 등 복합적 문제를 가진 사람들의 거점이 되었다. 현재 숙박자 약 80%가 60세 이상이며, 86%가 생활보호 수급자다. 민간비영리법인(NPO) 우애회(友愛会)는 최전선에서 거주지, 식사, 건강 및 정신 상담, 방문 간호, 자립 지원을 제공하고 있다.그들이 거주하는 간이 숙박소, 도야(ドヤ) 내부는 필자가 이전에 주거 개선 봉사활동을 했던 한국의 '쪽방촌'과 비슷했다. 몸을 겨우 눕힐 수 있는 정도의 좁은 방, 바람이 불 때마다 흔들리는 낡은 창문, 세월의 흔적이 고스란히 녹아든 수도관… 기초생활수급자의 주거급여와 동일한 수준의 월세가 형성되어 있는 점도 닮아 있었다.산야는 도쿄 대표 명소인 아사쿠사 등 관광지로의 이동이 편리한 지역이다. 배낭여행자나 학생들이 저렴한 숙박을 위해 몰려들기 시작하며, 낡은 간이 숙소들이 중저가호텔과 게스트하우스로 모습을 바꾸고 있다. 반면 골목 한쪽, 단출한 200엔 도시락 가게에는 허름한 차림의 고령자들이 길게 줄 서 있었다. 1966년 도쿄가 지도에서 지명을 지울 정도로 숨겨버리고 싶었던 지역, 산야. 이곳에서마저 밀려난다면 어디로 가야 할까. 어디로 숨어야 할까.2017년 일본 내각부 발표에 따르면 생활보호가구의 대학 진학률은 35.3%로 전체 가구 기준 73.0%보다 절반 이상 낮았다. 우리가 방문한 사이타마현의 학습 지원 단체 '아스포트(Asuport)'는 보호가구 자녀를 대상으로 가구 소득에 따른 학력 격차를 해소하는 기구이다. 아스포트에선 학습 지원 이전 가정방문을 필수로 하고 있다. 아이의 배경을 아는 것이 곧 아이를 이해하는 것이라는 신념을 갖고 있기 때문이다.아스포트 학습 지원 인력의 80%는 자원봉사자이며, 그중 절반 이상은 대학생이다. 이들은 1:1로 아이들의 곁을 지키면서 빈곤으로 인한 악순환을 끊기 위해 분투하고 있다.아스포트는 학습을 위한 공간이기도, 집에 돌아가고 싶지 않은 아이들의 쉼터이기도 했다. 몇몇 아이들이 모바일 게임을 하는 방 한편에서는 1:1 학습지도에 집중하는 아이가 있었다. 짧게 주어진 쉬는 시간, 아이의 필통에 걸린 한국 아이돌의 열쇠고리를 보고 경희대 축제 무대 영상을 보여주자, 무척 좋아하며 한국에 관한 질문을 쏟아냈다. 깊은 대화는 하지 못했지만, 아이가 참고서에 집중하는 눈빛을 잊을 수 없었다. 하지만 꿈이 무엇이냐고 묻는 말에는 한참 망설였다.아스포트는 경제 격차가 체험의 격차를 낳는다고 설명했다. 가족여행, 스포츠, 문화 활동 등 평범한 경험의 소외에서 비롯된 비인지 능력 저하와 자존감의 저하는 곧 꿈의 크기를 결정짓는다. 기본적인 돌봄조차 받지 못하는 아이들에게 '꿈'은 사치에 불과할 것이다. 우리가 보장해야 할 '꿈꿀 권리'란 거창한 진로 교육이 아닌, 어른에게 의지하며 살아갈 수 있는, 마음껏 '실패할 수 있는' 권리여야 한다.태어나고 자란 환경이 아이의 현재와 미래를 결정해서는 안 된다. 기울어진 운동장을 바로잡고 당당하게 자신의 꿈을 말할 수 있는 사회를 만들기 위해 나는 어떤 일을 할 수 있을까. 숙소로 돌아가는 길만큼이나 고민이 길어지는 하루였다.신주쿠 가부키초를 걷다 보면 여성들에게 말을 거는 남성을 어렵지 않게 쉽게 볼 수 있다. 이들 중 상당수는 성매매 알선자로, 특히 가출했거나 혼자 있는 어린 여성들에게 접근한다. 성노동 산업에서는 경험이 없고 나이가 어릴수록 더 비싼 값을 받는다. 사단법인 '콜라보(Colabo)' 니토 유메노 대표는 일본의 매춘방지법이 여성을 처벌의 대상으로 보는 인식이 강하기 때문에, 당사자들이 자신을 나쁜 사람으로 여기며 더욱 숨어버리게 만든다고 말했다.청년들이 쉽게 유입되는 아르바이트 현장 역시 안전하지 않다. 컨베이어 벨트 위로 접시가 쉴 새 없이 지나가는 회전초밥 매장에서는, 손님이 집어 드는 접시마다 청년 노동자들의 땀이 배어 있다. '회전초밥 유니온(Sushi Union)'은 일부 매장에서 반복된 임금 미지급, 만성적인 인력 부족 속 청년 알바생들이 장시간 노동에 내몰린 것이 노조 활동의 시작이었다고 말했다.청년을 쉽게 교체 가능한 부품처럼 취급하는 문화도 한몫했다. 청년유니온은 필자와의 인터뷰에서 "한국 사회 또한 고학력자를 대량 배출해 왔지만, 일자리의 질과 양은 충분히 개선되지 않았다. 플랫폼 노동과 단기 알바 중심 노동 유연화가 심화하면서 청년이 쉽게 교체되고 있다"라고 답했다. 한국 참가자 C씨는 "SNS를 통해 파업·시위 장면을 접하며 노조를 부정적으로 인식하고 있었다. 그러나 노조가 보호하는 대상에 알바생인 나 역시 포함된다는 사실을 알게 되었다"라고 말했다. 청년을 소모품 취급하는 자본 논리는 국경을 넘는 공통 과제였다.이러한 인식 속에서 노동법을 지키지 않는 블랙 기업들은 비용 절감을 명분으로 같은 관행을 되풀이해 왔다. 청년들은 어렵게 구한 일자리를 잃지 않기 위해 부당한 지시와 모욕적인 언사를 참고 넘기는 법부터 배우곤 한다. 그러나 '프리카리아트 유니온(プレカリアートユニオン)'은 다른 선택지를 제시한다.기업별 노조의 보호를 받지 못하던 비정규직과 성소수자 노동자들이 연대해 문제를 제기하고, 공개 사과와 근로조건 개선을 이끌어낸 사례를 보여주었다. 첫 일자리가 체념을 배우는 공간이 아니라, 권리를 요구하고 스스로를 지키는 법을 배우는 현장이 될 수 있음을 이들이 보여주고 있다.성과 발표회가 열린 2월 8일, 도쿄에는 폭설이 내렸다. 하얗게 쌓여가는 눈은 도시를 고요하게 덮고, 날이 개면 녹아 사라진다. 그러나 우리가 마주한 빈곤은 쉽게 녹지 않았다. 오히려 시간이 쌓일수록 더 단단해지고 얼어붙는 것처럼 느껴졌다. 사다리가 끊긴 곳에서 누군가는 계속 미끄러진다. 빈곤은 다양하게 연결되어 하나의 삶 속에서 동시에 작용한다. 실직으로 수입이 끊기면 가장 먼저 주거가 위태로워지며, 그러한 상황이 누적될수록 사회적 관계와 제도적 지원으로부터 멀어지고, 고립은 다시 빈곤을 심화하는 결과로 나타난다.다큐멘터리 촬영을 위한 인터뷰에서 한국 참가자 D씨는 이렇게 말했다. "이런 거 한다고 아무것도 달라지지 않는다는 거, 알아요." 어느 나라든 비슷하면서도 다른 형태의 빈곤이 있다. 우리가 일본에서 본 빈곤은 한국에도 분명히 존재했다. 아무것도 바꿀 수 없는 일개 대학생이라는 무력감 또한 양국 학생 모두 느꼈을 것이다. D씨는 "그렇지만 언젠가 바뀔 것이라고 믿기 때문에 하는 거예요"라고 덧붙였다.모든 이의 소감에서 공통으로 나타난 단어는 '츠나가리(繋がり)', 즉, 연결이었다. 연결의 힘을 가장 선명하게 보여주는 사례는 바로 반빈곤네트워크의 '샴포라(Shampora)' 활동이다. 주거 지원을 통해 삶의 안정을 찾은 당사자가 다시 지원 현장의 스태프가 되어 다른 이의 손을 맞잡는 선순환은, 빈곤의 사슬을 끊는 열쇠가 '누군가에게 필요한 존재가 되는 것'에 있음을 증명한다.우리는 때로는 당사자로서, 때로는 타인의 자리에서 빈곤 현장에 있었다. 쉽게 답을 내릴 수 없는 질문 앞에서 오래 머물고, 무력감을 느끼거나, 마음이 무거워지기도 했다. 공통의 질문 앞에 서로의 경험을 나누고, 양국 청년의 시각을 공유하며 늦은 시간까지 대화했다.4박 5일간의 여정을 마친 한일 청년들이 내린 결론은 하나였다. 국가가 외면한 자리에 '연대의 사다리'를 직접 놓는 것. 누군가가 놓아 둔 사다리는 다음 사람이 오를 수 있는 길이 된다. 그것이 우리가 폭설 속에서 찾아낸 희망의 씨앗이다. 얼어붙은 땅 아래에서도 뿌리를 내리는, 우리의 연결은 새로운 계절의 시작이 될 것이다.