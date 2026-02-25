김민석 총리, 청주서 국정설명회... "충북 미래산업 심장으로 육성"

김민석 국무총리가 지난 24일 청주를 방문해 이재명 정부의 국정 성과를 설명하고, 충북 발전에 대한 정부 지원 의지를 밝혔다.
김 총리는 이날 청주 엔포트호텔에서 열린 K-국정설명회에서 "충북은 국가 균형발전의 핵심축이자 반도체·바이오 등 K-미래산업의 심장"이라며 "방사광가속기 중심의 K-싱크로트론밸리, 오송 바이오헬스 거점, 광역교통망 확충 등을 통해 연계 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.
이번 설명회는 더불어민주당 충북도당 초청으로 열렸으며, 당원과 도민 등 400여 명이 참석했다. 행사에는 송기섭 전 진천군수, 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장, 한범덕 전 청주시장 등 지방선거 출마 예정자들도 얼굴을 비쳤다.
김 총리는 경제 분야와 관련해 "잠재 성장률이 1.8% 수준으로 회복됐고 코스피가 6000에 육박했다"며 국정 운영 성과를 설명했다. 한미 관세 협상에 대해서는 "조선 산업 경쟁력을 활용해 비교적 선방했다"고 평가했다.
또 대전·충남 통합 논의와 관련해 "충북의 선택이 무엇이든 소외나 불이익이 없도록 확실히 지원하겠다"고 밝혔다. 아울러 "수도권 중심 구조를 완화하고 산업·재원·권한을 지방으로 더 이양하겠다"고 약속했다.
