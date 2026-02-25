김민석 총리, 청주서 국정설명회... "충북 미래산업 심장으로 육성"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 24일 충북 청주 엔포드호텔에서 열린 'K-국정설명회'에서 더불어민주당 국회의원, 광역·기초 의원, 당원들을 대상으로 특별강연을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김민석 국무총리가 지난 24일 청주를 방문해 이재명 정부의 국정 성과를 설명하고, 충북 발전에 대한 정부 지원 의지를 밝혔다.김 총리는 이날 청주 엔포트호텔에서 열린 K-국정설명회에서 "충북은 국가 균형발전의 핵심축이자 반도체·바이오 등 K-미래산업의 심장"이라며 "방사광가속기 중심의 K-싱크로트론밸리, 오송 바이오헬스 거점, 광역교통망 확충 등을 통해 연계 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.이번 설명회는 더불어민주당 충북도당 초청으로 열렸으며, 당원과 도민 등 400여 명이 참석했다. 행사에는 송기섭 전 진천군수, 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장, 한범덕 전 청주시장 등 지방선거 출마 예정자들도 얼굴을 비쳤다.김 총리는 경제 분야와 관련해 "잠재 성장률이 1.8% 수준으로 회복됐고 코스피가 6000에 육박했다"며 국정 운영 성과를 설명했다. 한미 관세 협상에 대해서는 "조선 산업 경쟁력을 활용해 비교적 선방했다"고 평가했다.또 대전·충남 통합 논의와 관련해 "충북의 선택이 무엇이든 소외나 불이익이 없도록 확실히 지원하겠다"고 밝혔다. 아울러 "수도권 중심 구조를 완화하고 산업·재원·권한을 지방으로 더 이양하겠다"고 약속했다.