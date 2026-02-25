지방공항 관문 확대... 청주공항 활성화 기대감

AD

정부가 수도권에 집중된 방한 관광 수요를 지방으로 분산하기 위해 지방공항 중심의 입국 관문 확대 정책을 본격 추진하면서 청주국제공항 활성화에 대한 기대감이 커지고 있다.정부는 25일 제1차 국가관광전략회의에서 '방한관광 대전환 및 지역관광 대도약' 전략을 발표하고, 지방공항 전용 국제항공 운수권 설정과 슬롯(항공기가 사용할 수 있도록 배정된 이착륙 시간) 확대 시 인바운드(외국인의 국내 관광) 노선 우선 배정 등을 추진하겠다고 밝혔다.특히 청주공항이나 김해공항 슬롯이 확대될 경우 국제선 신규 노선을 즉시 배정하고, 공항시설 사용료 감면과 보조금 지급 등 실질적 인센티브를 제공해 지방공항 직항 노선을 대폭 늘리겠다는 방침이다.청주공항은 충청권 유일의 국제공항이자 중부권 관문 역할을 맡고 있다. 지난해 이용객 수는 약 466만 명(국제선 194만 명)을 기록해 국내 공항 가운데 5위에 올랐다.정부 정책이 실효를 거두면 청주공항은 지방공항을 넘어 '방한 관광의 직항 관문'으로 위상이 높아질 것으로 기대된다.정부는 이번 발표에서 중국 3∼4선 도시와 지방공항을 잇는 전세기 연계 관광상품 개발, 일본 소도시 여행 등의 상품 개발도 제시하고 있어 도내 외국인 관광객 증가에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.출입국 제도 개선도 청주공항 활성화에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 정부는 인도네시아 단체관광객 무비자 시범 시행과 함께 중국·동남아 관광객 대상 복수비자 확대를 추진한다. 자동출입국심사 대상 국가도 확대된다.