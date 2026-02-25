'매향 저격'에 발끈한 김태흠 충남지사... "민주, 나쁜 사람들"

큰사진보기 ▲김태흠 충남지사 ⓒ 김태흠 지사 페이스북 갈무리 관련사진보기

충남·대전통합특별시설치법안(대안)'이 국회 법제사법위원회를 통과하지 못한 채 보류된 것을 두고 민주·국힘 여야의 책임 공방이 시작된 가운데 김태흠 충남지사가 민주당을 향해 "나쁜 사람들"이라며 비난하고 나섰다.앞서 25일 오전 황명선 더불어민주당 국회의원은 국회에서 열린 당회의에서 국민의힘 장동혁 대표와 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장을 겨냥해 "영원히 용서받지 못할 '매향 3적'이 될 것"이라고 비판했다. 대전충남 통합 보류에 대해 국힘 책임론을 들고 나온 것이다.이에 대해 김태흠 지사는 페이스북에 글을 올리고 반박에 나섰다. 김 지사는 "저를 향해 고향을 팔아먹었다는 의미로 '매향(賣鄕)' 운운하는 민주당 사람들, 참 나쁜 사람들"이라며 "누가 진짜 매향인가"라고 맞받았다.김 지사는 "우리(국힘)가 설계한 통합은 매년 9조 원 가까운 국세를 이양받는 실질적인 내용을 담았다"라며 "우리가 1년 반 동안 이 판을 짤 때는 콧방귀도 안 뀌던 사람들이, 대통령 말 한마디에 한두 달 만에 알맹이 하나 없는 법안을 뚝딱 만들어 내놓았다"고 지적했다. 그러면서 "내용 하나 없는 빈껍데기 법안을 무조건 받으라는 것이야말로 매향 아닌가"라고 쏘아 붙였다.김 지사는 "선거를 앞두고 졸속으로 해치우려는 민주당의 시도가 바로 '정략적'인 것"이라며 "광주·전남이 먼저 간다고 우리가 패싱 되는 게 아니다. 늦더라도 제대로 된 주춧돌을 놓고 설계를 해야 집이 안 무너진다"라고 주장했다.그러면서 "저는 통합 시계를 멈추지 않겠다. 하지만 '올바른 방향'으로 가야 한다. 지금이라도 국회 내에 '여야 동수 특별위원회'를 구성하고, 정부 차원의 '범정부 기구'를 만들 것을 강력히 제안한다"고 밝혔다.앞서 충남·대전 행정통합 특별법은 지난 24일 국회 행정안전위원회를 통과했다. 그러나 법제사법위원회에서 상정이 보류됐다.