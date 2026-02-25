환경보건기술연구원, '환경보전 기여' 서울시의회 의장상

큰사진보기 ▲백영만 환경보건기술연구원 원장 ⓒ 환경보건기술연구원 관련사진보기

탄소중립에 기여한 공을 인정받아 지난해 말 환경부, 대한 적십자사, 경기도 광명시, 서울 강서구청으로부터 상을 받은 환경보건기술연구원(아래 연구원)이 이번에는 서울특별시의회 의장상을 받았다.지난 2021년부터 강서양천환경운동연합 회원 기업으로 활동하며 지속적인 환경 보전 활동을 펼친 공을 인정받은 덕분이라는 게 연구원 측 설명이다. 특히 연구원은 안양천 등 지역 내 생태계 교란 식물 제거 작업과 생태 모니터링 활동에 꾸준히 참여해 생태계 건강성 회복에 기여해 왔다. 이러한 생활 속 환경 지도 활동을 통해 시민들의 환경 인식 변화를 이끌었다는 평가를 받았다고 한다.시상식은 25일 강서양천 환경운동연합 정기 총회가 열린 더베뉴지서울(서울 강서)에서 열렸다. 강서양천 환경운동연합 정기 총회와 함께 이루어졌다.연구원은 토양오염도 검사, 토양환경평가, 하·폐수 수질 측정, 대기오염물질 측정·분석 등 환경 전 분야의 시험·분석·평가, 폐기물 재활용 환경성평가 등을 하는 환경 전문기관이다.지난해 광명시, 대한적십자사와 협력해 '광명 에코페스타(Eco Festa)', '에코버스타요(Eco Bus Tour)' 등 탄소중립 실천 프로그램을 운영했다. '2025 광명시 환경교육주간 행사' 후원 및 주요 프로그램에도 참여했다. 대한적십자사에 5000만 원을 기부 하는 등 적극적인 환경보건 활동을 펼친 것으로 알려졌다.