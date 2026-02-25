대전선관위, 교육감 후보 예정자 '허위경력 공표' 혐의 고발

큰사진보기 ▲대전광역시선거관리위원회. ⓒ 대전선관위 관련사진보기

대전광역시선거관리위원회가 제9회 전국동시지방선거 대전교육감선거와 관련해 허위사실 공표와 기부행위 혐의로 입후보예정자와 관계자들을 잇달아 수사기관에 고발했다. 선관위는 허위사실 공표와 기부행위가 유권자의 판단을 흐리고 선거 질서를 훼손하는 중대 선거범죄라며 '무관용 원칙'으로 엄정 대응하겠다고 밝혔다.대전선관위는 24일, 대전광역시교육감선거 입후보 예정자 A씨를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 대전경찰청에 고발했다고 밝혔다. 선관위에 따르면, A씨는 당선될 목적으로 현수막과 페이스북 등에서 자신의 경력과 관련한 허위 사실을 게재해 공표한 혐의를 받고 있다.같은 날 대전선관위는 또 다른 교육감선거 입후보 예정자 B씨의 출판기념회에서 참석자에게 저서를 무상 제공한 혐의로 C·D·E·F씨 4명을 대전지방검찰청에 고발했다고 밝혔다. 선관위는 C씨가 B씨의 출판기념회장에서 자원봉사자 D·E·F씨 등을 통해 참석자 26명에게 입후보 예정자의 저서 74권(약 148만 원 상당)을 무상으로 제공한 것으로 보고 있다.대전선관위는 교육감선거가 '지방교육자치에 관한 법률'에 따라 공직선거법의 관련 조항을 준용한다고 설명했다. 공직선거법 제250조(허위사실공표죄)는 당선되거나 되게 할 목적으로 후보자(후보자가 되고자 하는 자 포함)에게 유리하도록 경력 등에 관한 허위 사실을 공표한 경우 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.또 공직선거법 제115조(제삼자의 기부행위 제한)는 누구든지 선거에 관해 후보자를 위해 기부행위를 하거나 하게 할 수 없도록 하고, 제257조(기부행위의 금지 제한 등 위반죄)는 이를 위반할 경우 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.대전선관위 관계자는 "허위사실 공표와 기부행위는 모두 유권자의 올바른 판단을 그르치게 하고 선거 질서를 심각하게 훼손하는 등 선거에 지대한 영향을 미치는 중대 선거범죄"라며 "이와 같은 위반행위에 대해서는 앞으로도 무관용의 원칙에 따라 엄정하게 대응할 방침"이라고 밝혔다.