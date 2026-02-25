가세로 태안군수, 28일 출판 기념회 개최

큰사진보기 ▲충남 태안군 가세로 군수 ⓒ 신문웅 관련사진보기

충남 태안군 가세로 군수가 오는 28일 오후 2시 충남 태안군 태안읍 태안문화원 2층 아트홀에서 출판기념회를 개최한다.이번 출판 기념회는 가 군수가 재임 기간 추진해 온 핵심 공약 '광개토 태안' 사업의 성과와 비전을 정리한 저서 <광개토 태안 – 언론도 인정한 태안 CEO> 발간을 기념하는 자리다. 지역 정가에서는 이날 행사가 사실상 3선 출마를 공식화하는 무대가 될 것으로 보고 있어 관심이 모이고 있다.책에는 재임 기간 각종 언론에 보도된 '광개토 태안' 관련 기사와 사업 추진 성과가 정리된 것으로 알려졌다. 가로림만 해상대교 건설 추진, 태안 앞바다 해상풍력 발전단지 조성, 태안화력 폐쇄에 따른 정의로운 전환 및 RE100 산업단지 조성 등 태안 미래 100년을 위한 주요 과제들이 담긴 것으로 전해졌다.특히 태안이 에너지 전환과 지역 산업 구조 재편이라는 중대한 기로에 서 있는 만큼, '광개토 태안' 프로젝트의 완성을 통해 지역 발전의 동력을 이어가겠다는 메시지가 강조될 것으로 보인다.가 군수는 이번 출판 기념회를 통해 그간의 성과를 군민과 공유하고, 앞으로 추진해야 할 과제와 미래 비전에 대한 포부를 밝힐 예정이다. 지역사회에서는 이날 행사에서 3선 출마 여부와 향후 정치 행보를 제시할지 주목하고 있다.