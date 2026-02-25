여주시, 초·중·고 대상 '2026 학생승마 지원 사업' 추진

큰사진보기 ▲경기 여주시는 청소년의 체력 증진과 건전한 여가 문화 확산을 위해 관내 초·중·고등학생을 대상으로 ‘2026년 학생승마 지원 사업’을 본격 추진한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시는 청소년의 체력 증진과 건전한 여가 문화 확산을 위해 관내 초·중·고등학생을 대상으로 '2026년 학생승마 지원 사업'을 본격 추진한다.이번 사업은 유소년기 학생들에게 평소 접하기 어려운 승마 체험 기회를 제공하여 심신수양을 돕고, 미래 승마 인구 저변을 확대해 말산업의 지속적인 성장을 도모하기 위해 마련되었다.지원 대상으로 선정된 학생은 관내 지정 승마장에서 총 10회의 전문 승마 강습을 받게 된다. 1인당 총 교육비는 32만 원으로, 이 중 70%(22만 4,000원)를 여주시에서 지원한다. 참가 학생은 전체 비용의 30%인 9만 6,000원만 부담하면 된다.강습은 말과 친해지는 법, 기승법, 안전수칙 등 기초 이론부터 실습까지 체계적으로 구성된다. 특히 스마트폰과 학업에 지친 청소년들이 살아있는 동물과의 교감을 통해 정서적 안정을 얻고, 말산업 관련 직업군을 탐색하는 교육적 효과도 클 것으로 기대된다.사업 신청은 오는 4월(또는 5월) 중 경기도 학생승마지원을 위한 온라인 시스템이나 학교를 통해 접수할 예정이며, 상세 일정은 여주시청 홈페이지 및 각급 학교 안내문을 통해 확인할 수 있다.여주시 관계자는 "학생승마 사업은 청소년들이 건강한 에너지를 발산하고 말과 교감하며 성장할 수 있는 소중한 기회"라며 "앞으로도 승마가 누구나 즐길 수 있는 대중 스포츠로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.