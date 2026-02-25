GH 유치 '광운대 판교캠퍼스', 개소 1년 만에 AI·로봇 생태계 허브로 우뚝

큰사진보기 ▲광운대 판교캠퍼스가 21일 광운학원 산하 초·중·고 학생들을 대상으로 개최한 '광운대 AI 로봇 드림업 캠프'에서 청소년들이 실습을 하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 판교 글로벌비즈센터에 전략적으로 유치한 광운대학교 판교캠퍼스가 개소 1년 만에 대한민국 AI·로봇 분야의 핵심 거점으로 자리매김하며 가시적인 성과를 거두고 있다.김용진 GH 사장은 이러한 성과를 바탕으로 "판교를 단순한 산업단지를 넘어 미래기술 인재가 마르지 않는 혁신 거점으로 만들겠다"는 강한 의지를 피력했다.GH는 광운대 판교캠퍼스가 지난 1년간 단순한 교육시설을 넘어 산학연 기술 네트워크를 잇는 허브 역할을 성공적으로 수행했다고 25일 밝혔다.가장 주목할 만한 성과는 지난 1월 판교 글로벌비즈센터에서 개최된 국내 최초 로봇 운영체제(ROS) 개발자 컨퍼런스 'ROSConKR 2026'이다. 로봇 개발의 핵심 인프라인 ROS를 주제로 한 이 행사는 국내 로봇 산업계가 기술적 역량을 한 단계 끌어올리고 최신 트렌드를 공유하는 계기가 됐다.국내 최초로 개최된 이 컨퍼런스는 판교가 단순히 기업들이 모인 산업단지를 넘어, 기술 커뮤니티가 형성되고 지식이 교류되는 '생태계'로 진화하고 있음을 보여주는 상징적 사건이었다.이어 2월에는 지자체와 산업계를 직접 연결하는 '지능형 로봇 인재양성 협의체'를 가동하며 첨단 산업의 제도적 기틀을 마련했다. 이 협의체는 지자체, 로봇·AI 관련 기업, 대학이 함께 참여해 산업 수요에 맞는 인재 양성 방향을 논의하고, 교육과정을 연계·조정하는 데 초점을 맞추고 있다.이는 기술 발전이 교육 커리큘럼과 인재 양성 정책에 실시간으로 반영될 수 있는 구조를 만들었다는 점에서 의미가 크다. 산업 현장에서 필요로 하는 역량을 교육기관이 신속하게 파악하고 반영할 수 있는 통로가 마련된 것이다. 대학, 기업, 지방자치단체가 하나의 목표를 향해 유기적으로 협력하는 모델을 제시했다는 평가다.광운대 판교캠퍼스의 진가는 지역사회와의 연계에서 더욱 빛을 발하고 있다. 지난 21일 광운학원 산하 초중고 학생들을 대상으로 개최된 '광운대 AI 로봇 드림업 캠프'는 청소년들이 AI(인공지능), ICT(정보통신기술), 로봇 인프라를 직접 체험하며 진로를 탐색할 기회를 제공했다.광운대는 이번 캠프를 기점으로 지역사회와 경계 없이 연결되는 '심리스 KW(Seamless KW)' 전략을 본격화할 계획이다. 교육 대상을 서울 및 경기 전 지역 초중고로 확대해 학교와 지역의 경계를 허무는 실질적인 미래 교육 생태계를 구축한다는 구상이다.이를 통해 광운대 판교캠퍼스를 "청소년이 첨단기술을 체험하며 진로를 탐색할 수 있는 지속 가능한 지역 기반 AI 교육 플랫폼"으로 발전시켜 나갈 방침이다. 이는 당장의 성과보다는 5년, 10년 후를 내다보는 장기적 관점의 투자다. 청소년기에 첨단기술을 체험한 학생들이 향후 관련 분야로 진학하고, 궁극적으로는 판교의 기업들에 인재로 유입되는 선순환을 기대할 수 있다.방학 중 운영되는 '판교 AI 로봇 캠프'를 희망하는 학교는 광운대학교 인공지능융합대학 교학팀(02-940-5572)에 문의하면 된다.김용진 사장은 "광운대 판교캠퍼스 유치는 판교를 단순한 산업단지를 넘어 미래기술 인재가 마르지 않는 혁신 거점으로 만들기 위한 전략적 선택이었다"며 "앞으로도 광운대와의 긴밀한 파트너십을 통해 대한민국 로봇산업의 성장에 기여하겠다"고 밝혔다.