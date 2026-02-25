5·18 민중항쟁 제46주년 슬로건... '오월의 꽃, 오늘의 빛'

큰사진보기 ▲5·18민중항쟁기념행사위원회 누리집. ⓒ 5·18민중항쟁기념행사위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲5·18민중항쟁기념행사위원회 앰블럼. ⓒ 5·18민중항쟁기념행사위원회 관련사진보기

제46주년 5·18민중항쟁기념행사위원회는 올해 5·18 기념행사 슬로건으로 '오월의 꽃, 오늘의 빛'을 선정했다고 25일 밝혔다. 이번 슬로건은 80년 5월 민주주의를 지키기 위해 희생한 영령들을 기리고, 그날의 용기를 12·3 내란 당시 광장의 기억과 이어 '오늘의 빛'으로 확인하겠다는 의지를 담았다.5·18행사위원회는 다음 달 4일 국립 5·18민주묘지 민주의 문 앞에서 출범식을 열고 본격적인 행사 준비에 들어간다. 출범식에는 행사위 참여 시민단체, 광주시, 시의회, 시교육청, 5·18민주유공자 유족회 등 공법 3단체가 참여할 예정이다.위경종 제46주년 행사위원회 상임행사위원장은 "50주년이 가까워지면서 80년 5월을 겪거나 기억하지 못하는 세대가 늘고 있다"며 "행사를 알차게 준비해 오월광주를 찾는 국내외 시민들을 반갑게 맞이하겠다"고 말했다.5·18행사위는 이날부터 '시민참여사업 공모'와 '청년 프로젝트 매니저(PM) 공모'에 돌입했다.시민 참여 사업은 5·18 정신을 계승하고, 다양한 사회적 의제를 '오월 정신'으로 풀어내고자 하는 전국의 단체·모임을 대상으로 공모한다. 선정된 사업에 각각 300만 원 수준의 사업비를 지원한다.청년 프로젝트 매니저 공모 사업은 청년 PM에게 총 사업비 3000만 원을 제공하고, 이 가운데 500만 원 상당의 보수를 책정해 기획 프로그램 운영 등의 업무 총괄을 맡길 예정이다. 1980년 이후 출생한 청년이라면 누구나 참여 가능하다. 5·18행사위 누리집(www.518people.org)을 참고해 공모에 응할 수 있다.5·18행사위는 광주 시민사회가 중심이 돼 꾸려진 기구다. 5·18 기념행사를 비롯해 연구사업, 타 지역·해외지원 및 연대사업, 5·18 정신 계승·발전사업 등을 맡고 있다. 특히 5·18 전야제를 비롯한 매년 5월 광주를 중심으로 진행되는 각종 5·18 민간 기념행사를 주관한다.