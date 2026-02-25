제1회 양심과인권-나무 인권상에 '확산탄공장반대 논산대책위'

큰사진보기 ▲양심과인권-나무가 수여하는 제1회 인권상에 '비인도적 대량파괴 무기 확산탄공장반대 논산 시민대책위원회'가 선정되어 24일 열린 정기총회에서 상패와 상금이 전달됐다. ⓒ 양심과인권나무 관련사진보기

대전지역 인권단체인 양심과인권-나무가 수여하는 제1회 인권상에 '비인도적 대량파괴 무기 확산탄공장반대 논산 시민대책위원회'가 선정됐다.양심과인권-나무(이하 인권나무)는 지난 24일 오후 대전 서구 탄방동 국가인권위원회 대전인권사무소 대전인권교육센터에서 정기총회를 개최했다. 이번 총회에서는 특별히 2026년 새롭게 제정된 제1회 양심과인권-나무 인권상 시상식이 개최됐다.인권나무는 2025년 청소년기관의 공공성을 지키기 위하여 특정 종교의 이념을 담은 성품성교육을 실시해 온 '넥스트클럽'의 대전시청소년성문화센터 재수탁 저지 운동을 펼쳤다. 그 결과, 작년 12월 초 넥스트클럽에 대한 '청소년기관 수탁 부적합 판정'을 받았다.이번 부적합 판정은 넥스트클럽이 대전시의 여러 청소년기관을 수탁하며 승승장구 중이라 대전시의 특별한 비호가 있는 것이 아닌지 의혹이 있는 시기에 거둔 성과라고 인권나무는 평가했다.이날 인권나무의 문성호 공동대표는 "이번 총회를 통해 지난 시간의 경험과 연대를 밑거름 삼아 한 걸음 더 나아갈 것"이라고 포부를 밝혔다. 또한 "대전지역에서 인권을 실천하는 대표적인 인권단체로 더 단단하게, 더 책임 있게, 그리고 더 따뜻하게 인권의 길을 걸어갈 것"이라고 덧붙였다.이번 총회에서는 특별히 인권나무에서 제정한 '인권상' 제1회 시상식을 진행했다. 수상단체는 '비인도적 대량파괴 무기 확산탄공장반대 논산시민대책위원회'(이하 시민대책위)가 선정됐다.인권나무는 시민대책위 선정 이유에 대해 "시민대책위의 활동은 기만과 폭력으로 주민을 탄압하는 행태에 맞서, 민주주의와 주권의 원칙을 지켜내기 위해 전개된 활동으로서 평화의 가치를 지키며, 인권증진에 크게 이바지했다"며 또한 "지역사회에 공론을 다시 환기 시켜 주민들의 정당한 투쟁에 힘을 보태고자 하는 뜻을 담아 시상한다"고 밝혔다. 시민대책위에는 상패와 소정의 상금이 전달됐다.시민대책위의 배용하 대표는 수상 소감으로 "지난 4년, 논산시 시민들은 안전과 민주주의를 지키기 위해 권력의 오만과 무책임에 맞서 싸워왔다. 전국 환경·인권 단체들의 연대가 우리를 버티게 한 힘이었다"면서 "이 상은 시민들의 용기와 연대에 대한 상이라고 생각한다. 논산시를 반드시 평화와 상식이 통하는 도시로 만들겠다"라고 밝혔다.한편, 인권나무는 지난 1987년 대전민주화가족실천협의회 산하의 대전충남양심수후원회로 단체활동을 시작한 대전지역 인권단체다. 그동안 지역의 국가보안법위반과 집시법 위반, 노동쟁의 등 정치적인 문제로 감옥에 가는 '양심수'들을 후원하는 일을 지속해 왔으며, 대전청소년인권네트워크의 간사 단체, 대전학생인권조례제정운동본부의 간사 단체, 대전차별금지법제정연대, 대전인권행동의 간사 단체로 대전지역 인권운동의 중심 단체로 활동해 오고 있다.