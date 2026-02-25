"지방 주민이 2등 시민이냐, 수도권 쓰레기를 지방에 버리지 마라"

큰사진보기 ▲환경운동연합 전국 활동가들이 25일 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 충남환경운동연합제공 관련사진보기

수도권 전기공급을 위한 송전선로 건설과 수도권 폐기물 유입 문제 등으로 충남 시민들의 불만이 커지고 있는 가운데 환경운동연합 활동가들이 '수도권 쓰레기 타 지역 반출 금지'를 촉구하고 나섰다.앞서 지난 1월부터 수도권 생활폐기물의 직매립 금지가 시행됐다. 환경운동연합에 따르면 직매립 금지 이후, 서울 232,782톤, 경기 234,423톤, 인천 63,813톤 등 총 53만 톤이 넘는 종량제 생활폐기물이 민간 시설에 위탁 처리되고 있다.처리 방식 또한 소각 중심으로 굳어지고 있는 실정이다. 민간 위탁량 중 경기는 73.2%, 인천은 100%, 서울도 54.4%가 소각 처리다. 문제는 발생지에서 처리하지 못한 생활폐기물을 타 지역 민간소각시설 혹은 민간재활용시설로 반출돼 '원정 처리'되고 있다는 점이다.이런 가운데 경기, 서울, 대전, 충남, 충북 등에서 활동하고 있는 환경운동가들은 25일 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 정부에 '수도권 쓰레기 직매립 금지에 대한 대책과 쓰레기 발생지 처리 원칙을 확립할 것'을 촉구했다.이들 환경 활동가들은 기자회견문을 통해 "직매립 금지 자체가 문제인 것은 아니다. 폐기물 발생 억제와 재사용·재활용 확대 이후 최종 수단으로 매립을 제한하는 방향은 타당하다"라며 "그러나 발생지에서 책임져야 할 생활폐기물을 타 지역으로 반출해 처리하는 방식은 정당화될 수 없다"고 지적했다.그러면서 "폐기물은 발생한 지역에서 우선적으로 처리해야 한다"며 "이는 행정 편의가 아니라 책임의 문제다. 발생지 처리 원칙이 작동해야 각 지자체가 (쓰레기) 감량 정책을 강화하고 처리 책임을 외부화(타지역 혹은 비수도권에서 처리)하지 않는 구조가 만들어진다"고 주장했다.관련해 김미선 충남환경운동연합 사무국장은 "비수도권에 산다고 2등 시민이 아니다"라며 비판의 목소리를 높였다. 그는 "이번 수도권 생활폐기물 직매립금지로, 비수도권지역에서 가장 많은 쓰레기를 처리하게 된 곳이 충남"이라며 "충남은 산업폐기물의 매립과 소각 처리량의 65%가 외부 반입 폐기물"이라고 지적했다. 이어 "발생지를 떠난 생활폐기물이 다른 지자체의 민간 시설에 위탁 처리되고 있다. 시군구 경계를 넘는 것도 모자라 광역 시도의 경계를 넘고 있다" 지적했다.수도권 폐기물 충남 처리 문제에 대해서도 김 사무국장은 "충청남도는 2월 현재 '2026년 수도권 생활폐기물 계약물량 6만8700톤 중 3만1200톤의 계약물량을 계약 파기 또는 반입 중단시킨 상태라고 밝혔다"라며 "하지만 여전히 민간소각시설과 재활용시설로 하루 100여 톤의 수도권의 생활폐기물이 반입되고 있다. 또 갈 곳을 잃은 3만1200톤은 더 멀고, 더 비싼 비용으로 원정 처리될 가능성이 높다"고 경고했다.