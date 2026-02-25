전국법원장회의 시작... '사법개혁 3법' 집단 반발 나오나

큰사진보기 ▲박영재 법원행정처장을 비롯한 법원장들이 25일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.2.25 [공동취재] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 조희대 대법원장이 24일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 2026.2.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'사법개혁 3법'을 논의할 전국법원장회의가 시작됐다.전국 각급 법원장들이 25일 오후 2시 서울 서초동 대법원에 모인 가운데, 박영재 법원행정처장(대법관) 주재로 전국법원장회의 임시회의가 시작됐다. 전국법원장회의는 사법행정과 관련 사법부 내 공통된 견해를 내는 자문 기구로, 여기서 모인 결론은 사법부 공식 의견과 같은 무게를 갖는다.박영재 법원행정처장은 본격적인 회의 시작에 앞서 "오늘 법원장회의를 긴급히 소집하게 된 것은 잘 아시다시피 현재 국회 본회의 계류 중인 이른바 사법제도 개편 3법과 관련해 전국 법원의 의견을 폭넓게 듣기 위함"이라고 말문을 뗐다.그는 "먼저 사법부가 신속하고 공정한 재판을 위해 많은 노력을 기울여 왔음에도 여전히 국민의 기대와 눈높이에 미치지 못한 부분이 있다는 현실에 대하여 우리 모두 무겁게 인식하고 성찰할 필요가 있다"라며 "사법부는 국민의 기본권 보장과 법치주의를 수호하는 최후의 보루로서 어떠한 상황에서도 흔들림 없이 헌법이 부여한 책무와 사명을 다하는 한편, 현재 진행 중인 사법제도 개편 논의에 적극적으로 참여함으로써 국민들로부터 신뢰받는 사법부로 거듭나기 위해 최선을 다해야 한다"라고 강조했다.특히 박 처장은 이번 법안들이 사법 체계의 근간을 뒤흔들 수 있다는 점을 분명히 밝혔다. 그는 "현재 상정된 3법은 헌법 질서와 국민 권리 수호라는 법원의 본질적 역할에 중대한 변화를 가져올 뿐만 아니라, 국민에게도 직접적인 영향을 미칠 수 있는 내용"이라며 "숙의 과정에서 재판을 직접 담당하는 사법부의 의견이 반영될 필요가 있다"라고 목소리를 높였다.이날 회의에서에 대한 각급 법원장의 의견이 어떻게 모아질지 관심이 쏠린다.먼저는 법관이 법을 잘못 적용하거나 사실을 왜곡해 당사자에게 유리 또는 불리한 방향으로 선고했을 때 처벌하겠다는 취지지만, 사법부는 판결 결과가 마음에 들지 않는다는 이유로 판사를 기소하는 일이 남발되는 상황을 우려하고 있다.는 대법원에서 확정된 판결 역시 국민의 기본권을 침해했다고 판단되는 경우 헌법재판소가 판결을 취소하도록 하는 내용이다. 사법부는 헌재가 최종심 결정을 뒤집을 수 있는 구조가 돼 사실상 '4심제'가 되는 만큼 개헌이 필요한 사항이라고 말한다.은 현재 총 14명인 대법관의 수를 단계적으로 26명 수준까지 늘리는 안이다. 대법관 수를 늘려 대법원이 맞닥뜨린 재판 지연을 해소하자는 취지이지만, 사법부는 상급심보다 국민 생활에 밀접한 하급심 인력 보강이 우선이라고 주장한다.조희대 대법원장 역시 사법개혁 3법에 대한 반대 뜻을 분명히 밝혀왔다. 그는 지난 23일 출근길에 "이번 법안들은 대한민국 사법부가 생긴 이래 80년 가까이 이어져 온 사법제도의 틀을 근본적으로 바꾸는 것"이라며 "공론화를 통해 각계각층 전문가와 국민들의 의견을 폭넓게 듣고 충분한 토론을 거쳐 결정하는 것이 바람직하다는 점을 국민들과 국회에 거듭 말씀드리고 싶다"고 강조했다.한편, 더불어민주당은 사법개혁 3법을 우선 처리 대상으로 지정하고, 지난 24일부터 열리는 국회 본회의에 순차 상정해 처리하겠다는 방침이다.