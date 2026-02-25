갈등 끝에 '더파크' 인수해 부산 공립동물원으로

큰사진보기 ▲박형준 부산시장이 25일 부산진구 초읍동 어린이대공원을 찾아 2020년 문을 닫은 동물원인 '삼정더파크'를 인수해 공공 동물원으로 만들겠단 계획을 발표하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

국내 1호 거점 동물원인 청주동물원. 이곳엔 세상을 떠난 동물을 추모하는 공간이 별도로 마련돼 있다.

폐업을 둘러싼 소송전에 마침표를 찍은 부산시가 지역의 민간 동물원인 '삼정더파크'를 인수해 첫 공립동물원으로 만든다. 환경부 거점 동물원 지정도 추진할 계획이어서 동물복지를 강조하는 청주동물원의 사례가 부산까지 확산할지 주목된다.25일 부산시 부산진구 초읍 어린이대공원 더파크 앞을 찾은 박형준 부산시장은 "우리 시는 지난했던 갈등을 매듭짓고, 멈췄던 시간을 다시 흐르게 해 더파크 동물원을 부산시 공립동물원으로 재탄생시키고자 한다"라고 말했다.법원 조정 권고를 받아들인 박 시장은 478억 원 규모의 매수계약을 체결했다며 두 달 뒤인 4월에 인수 절차를 마무리하겠다고 밝혔다. 이에 부산시는 올해 1차 추경에 매수계약금과 운영비 예산을 편성하는 등 다음 절차에 들어갔다. 박 시장은 이러한 입장은 다양한 검토 끝에 나온 결과라고 강조했다.더파크 사태는 10여 년 전으로 거슬러 올라간다. 2005년 경영난으로 성지곡동물원이 폐장했지만, 2014년 부산시와 삼정기업이 협약을 체결하면서 다시 동물원이 부활했다. 그러나 이 역시 기간이 6년을 넘지 못했다. 이 시설은 적자 누적으로 2020년 문을 닫았다.이후 삼정(KB부동산신탁) 측이 협약의 내용을 근거로 부산시에 동물원을 매입하라며 소송에 나섰다. 시는 개인 땅이 포함돼 있어 공유재산법상 불가능하다고 맞대응했다. 1·2심은 삼정이 패했지만, 대법원이 사건을 파기환송하면서 상황이 달라졌다. 결국 시와 삼정은 조정을 거쳐 동물원을 500억 원 미만에 매입하기로 합의했다.오랜 기간 법적 다툼을 끝낸 만큼 박 시장은 전시 중심이었던 과거와는 다른 형태로 동물원을 운영하겠다고 구상을 밝혔다. 지형 등을 활용한 '자연 서식지형 숲 동물원'으로 단계적 재구성은 물론 국가 거점 동물원 지정을 목표로 하겠다는 것이다. 2027년 완전 개장을 목표로 그는 "공공의 역할"을 앞세웠다.현재 전국에서 거점 동물원으로 지정된 곳은 청주동물원과 광주 우치동물원이다. 동물원·수족관 관리법 개정으로 2024년 정부가 1·2호 지정에 나서면서 두 곳은 현재 단순한 동물 전시가 중심이 아닌 보전과 교육 기능을 중심으로 역할을 수행 중이다.생명을 우리에 가둬놓고 관람만 하는 구시대적 시설보단 생츄어리(자연으로 돌아가지 못하는 야생동물을 위한 보호시설)형 동물원이 더 설득력을 얻는 시대다. 세상을 떠난 동물들을 위해 추모관을 갖추고, 인간의 이기심이 만들어냈던 '갈비사자' 바람이를 구조해 최소한의 책임을 지는 청주의 사례는 공공 동물원이 가야 할 방향을 보여주고 있단 평가를 받는다.앞으로 부산시 동물원이 이러한 청주동물원과 닮은 꼴로 탈바꿈할지는 실제 계획 수립에 달렸다. 시는 "지난 9일부터 '동물원 정상화 용역'에 착수했고, 거점 동물원 지정을 포함한 종합계획을 세워 올해 10월까지 이를 확정할 예정"이라고 설명했다.