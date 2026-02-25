메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

광주전라

26.02.25 15:00최종 업데이트 26.02.25 15:00

남도장터, 설 명절 매출 112억원... 3년 연속 최대 실적 경신

전남도 시책·정부 공모사업 연계, 물가 안정 노력도

원고료로 응원하기
전라남도 대표 온라인 쇼핑몰 남도장터.
전라남도 대표 온라인 쇼핑몰 남도장터. ⓒ 남도장터 누리집 갈무리

전라남도 온라인 쇼핑몰 '남도장터'는 올해 설 명절 기획전에서 매출 112억 원을 기록했다고 25일 밝혔다. 이는 전년 설 매출 100억 원 대비 12억 원(12%) 증가한 것으로, 역대 설 명절 최대 실적이라고 남도장터는 덧붙였다. 부문별 매출은 수산물, 과일, 축산물, 가공식품 순으로 집계됐다.

남도장터는 매출 기록 경신 배경에는 체계적인 내부 운영과 정부 정책 사업의 성공적인 결합이 자리한다고 자체 분석했다. 철저한 품질·업체 관리, 입점사와 공동 마케팅, 신규 시스템 기반의 주문 및 정산 자동화를 통해 플랫폼 자체 경쟁력을 끌어올린 결과라는 것이다.

정부 공모 사업과 연계한 것도 영향을 줬다. 전국 지자체 쇼핑몰 중 유일하게 2년 연속 선정된 '대한민국 수산대전'을 통해 7억 2000만 원, '농축산물 할인지원 사업'으로 1억 원의 매출을 추가 달성했다. 기관 등 단체 주문 매출액도 5억 7000만 원을 기록해 전년 추석 4억 5000만 원 대비 1억 2000만 원(26.7%) 늘었다.

AD
전남도 대표 공공 쇼핑몰로서 소비 부진으로 어려움을 겪고 있는 전복, 민물장어 어가를 위해 '수급 조절 및 소비 촉진 특별 기획전'을 운영하며, 지역 수산물 가격 안정과 판로 확보에 기여한 것도 주요 성과로 꼽힌다.

김경호 재단법인 남도장터 대표이사는 "전남도 공공 유통 플랫폼으로서 생산자에게는 안정적 수익을, 소비자에겐 물가 부담 없고 믿을 수 있는 먹거리를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

#남도장터#전남농수축산물#공공쇼핑몰#전라남도

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사신정훈 행안위원장, 28일 광주 김대중센터서 출판기념회


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기