남도장터, 설 명절 매출 112억원... 3년 연속 최대 실적 경신

큰사진보기 ▲전라남도 대표 온라인 쇼핑몰 남도장터. ⓒ 남도장터 누리집 갈무리 관련사진보기

전라남도 온라인 쇼핑몰 '남도장터'는 올해 설 명절 기획전에서 매출 112억 원을 기록했다고 25일 밝혔다. 이는 전년 설 매출 100억 원 대비 12억 원(12%) 증가한 것으로, 역대 설 명절 최대 실적이라고 남도장터는 덧붙였다. 부문별 매출은 수산물, 과일, 축산물, 가공식품 순으로 집계됐다.남도장터는 매출 기록 경신 배경에는 체계적인 내부 운영과 정부 정책 사업의 성공적인 결합이 자리한다고 자체 분석했다. 철저한 품질·업체 관리, 입점사와 공동 마케팅, 신규 시스템 기반의 주문 및 정산 자동화를 통해 플랫폼 자체 경쟁력을 끌어올린 결과라는 것이다.정부 공모 사업과 연계한 것도 영향을 줬다. 전국 지자체 쇼핑몰 중 유일하게 2년 연속 선정된 '대한민국 수산대전'을 통해 7억 2000만 원, '농축산물 할인지원 사업'으로 1억 원의 매출을 추가 달성했다. 기관 등 단체 주문 매출액도 5억 7000만 원을 기록해 전년 추석 4억 5000만 원 대비 1억 2000만 원(26.7%) 늘었다.전남도 대표 공공 쇼핑몰로서 소비 부진으로 어려움을 겪고 있는 전복, 민물장어 어가를 위해 '수급 조절 및 소비 촉진 특별 기획전'을 운영하며, 지역 수산물 가격 안정과 판로 확보에 기여한 것도 주요 성과로 꼽힌다.김경호 재단법인 남도장터 대표이사는 "전남도 공공 유통 플랫폼으로서 생산자에게는 안정적 수익을, 소비자에겐 물가 부담 없고 믿을 수 있는 먹거리를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.