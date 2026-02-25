화성시, 동탄2 초대형 물류센터 건립 최종 반려

큰사진보기 ▲정명근 화성시장이 지난 23일 동탄8동 행정복지센터에서 유통3부지 비대위와 간담회를 열었다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성시 동탄2신도시 남단 장지동 일대에 추진되던 초대형 물류센터 건립 사업이 사실상 멈춰 섰다. 화성특례시는 지난 20일, 사업시행자가 제출한 보완 조치 계획에 대해 최종적으로 반려 처분을 내렸다고 밝혔다.사업시행자는 동탄2신도시 장지동 일원에 61만 6000여㎡ 규모의 대규모 물류센터를 계획하고 행정절차를 밟아왔다.화성시에 따르면, 이번 결정은 도시계획건축공동위원회의 재심의 의견에 따른 후속 조치다. 시는 지난해 12월 심의에서 ▲건축 규모 대폭 축소 ▲주변 경관을 고려한 건물 배치 ▲지역 주민 의견 반영 등을 요구한 바 있다.사업자는 건축 연면적을 당초 계획 대비 약 45.8% 축소(약 31만㎡)하는 등 수정안을 제시하며 세 차례에 걸쳐 보완 계획을 제출했다. 그러나 화성시는 "사업자의 이행 계획이 시민 안전과 주거 환경 보호라는 공익적 가치를 충족하기에 여전히 미흡하다"라고 판단해 최종 반려를 결정했다.이번 결과는 인근 주민들의 끈질긴 반대 운동이 결정적인 역할을 했다. 장지동 주민들은 물류센터 예정지가 학교 및 주거 단지와 인접해 있어 대형 차 통행에 따른 아이들의 안전 위협과 소음·분진 문제를 지속적으로 제기해 왔다.특히 이준석 국회의원이 지난해 12월 진행한 여론조사에서 주민 92%가 건립에 반대한다는 압도적인 수치가 확인되면서 행정적 압박이 가중되었다. 지역구인 이준석 의원(개혁신당)과 차지호 의원(더불어민주당) 등 여야 정치권 역시 "아이들의 교육 환경을 파괴하는 물류센터 대신 주민을 위한 생활 편의시설이 들어서야 한다"라며 한목소리로 백지화를 촉구해 왔다.화성시는 이번 처분이 "법적 절차에 따른 정당한 행정 판단"임을 강조하고 있으나, 사업자 측이 막대한 금융 비용 등을 이유로 행정심판이나 행정소송을 제기할 가능성이 남아 있어 향후 법적 공방이 이어질 것으로 보인다.유통3부지는 인근 지자체인 오산시에서도 막대한 교통체층을 유발한다는 이유로 반대를 표명한바 있다.정명근 화성시장은 "법과 원칙을 준수하는 범위 내에서 시민의 안전과 주거 환경 보호를 최우선으로 하겠다"는 뜻을 재확인했다. 한편, 동탄 주민들은 이번 반려 처분을 반기면서도, 해당 부지가 향후 주민 친화적인 시설로 전환될 수 있도록 지속적인 감시를 이어가겠다는 방침이다.