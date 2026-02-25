'사실상 체포 반대' 99표... "강선우 발언 설득력 있다고 본 것"

큰사진보기 ▲공천 헌금 1억 원 수수 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 자신의 체포동의안에 대한 신상발언을 마친 뒤 자리를 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"(체포동의안 반대 투표한) 의원들 중에는 과거 노웅래 전 의원 체포동의안 부결 뒤 결국 무죄, 최근 송영길 전 대표 무죄 건 등이 작용한 결과 아닌가 싶다." (박범계 민주당 의원)

"사실관계가 조금 더 분명해질 필요가 있다는 의원들 문제의식이 있는 것으로 보인다." (김영배 민주당 의원)

큰사진보기 ▲공천 헌금 1억 원 수수 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 자신의 체포동의안 표결을 위해 투표하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤건영 더불어민주당 의원(자료사진). ⓒ 유성호 관련사진보기

'공천헌금 1억 수수' 의혹 강선우 무소속 의원(전 더불어민주당 소속) 체포동의안이 24일 국회 본회의에서 가결됐지만, 총투표 263표 중 이례적으로 체포 반대에 투표한 의원(87명)이 많은 데 대한 동료 의원들의 평가다.체포동의안은 무기명 비밀투표 방식이기에 누가 찬성·반대했는지, 무효표를 던졌는지 알 수 없다. 의사표시 자체를 포기하고 빈 종이를 내는 기권을 포함하면 이 '사실상 반대'는 99명(반대 87표에 기권 3표, 무효 9표)에 달해, '제 식구 감싸기'라는 비판이 나온다.4선 박범계 의원은 25일 CBS '박성태의 뉴스쇼'에서 "강 의원에 대한 비판적 여론이 꽤 있다"면서도 무죄를 받은 노웅래 전 민주당 의원·송영길 전 소나무당 대표 등 사례를 들었다.사회자가 '국민의힘 의원들은 다 압도적 표차로 가결됐는데, 왜 민주당 의원에서만 반대표가 많이 나오느냐는 지적이 있을 수 있다'라 묻자 그는 "민주당 의원들은 자유투표 결과로 찬성-반대가 각각 있었던 것"라고 반박했다. 체포에 반대한 의원들이 "강 의원의 국회 발언에 어떠한 설득력 있다고 생각한 결과로 보인다"라는 설명이다. 앞서 민주당은 찬반을 당론으로 정하지 않고 의원 개인 판단에 맡기기로 했다.같은 당 재선 김영배 의원도 KBS '전격시사' 라디오에서 "90표 가까운 반대 의견도 표출이 된 걸로 봐서는 사실관계가 조금 더 분명해질 필요가 있다는 의원들의 문제의식이 있는 것으로 보인다"라면서도 "아프지만, 전체적으로는 그래도 우리가 바르게 나가야 한다는 의원들의 공감대가 있다"라고 말했다.24일 강 의원은 '결연, 당당, 담담' 등 손글씨 메모가 쓰인 원고문을 들고 와 읽으며 울먹였다. 앞서 의원들에게 A4용지 4쪽 분량 편지를 보내 결백을 호소했던 강 의원은 이날 신상발언을 통해 "1억은 제 정치생명을 걸 어떤 가치도 없다"라며 재차 '1억 수수'를 부인했다.국민의힘 진종오 의원은 '허언의 눈물쇼'라면서 강 의원 발언을 깎아내렸다. 그는 직후 페이스북 게시글을 통해 "국민의힘과 개혁신당이 총 105표, 조국혁신당이 12표 정도인데 당론이 찬성 권고였다는 걸 감안하면, 적어도 민주당에서 (체포 반대로) 87표 정도가 나온 것"이라 주장하면서 "정말 한심하다"고 썼다.한편 관련한 공직선거법 개정안도 발의됐다. 윤건영 민주당 의원(서울 구로을)은 25일 공천헌금 수수 범죄에 대한 공소시효를 현행 6개월에서 선거일 뒤 5년까지로 연장하고, 당선인에 한해 최근 5년간 100만 원 초과 정치후원금 기부내역을 관할 선거관리위에 제출하는 골자의 법안을 발의했다.윤 의원은 "정당의 가장 중요한 임무가 공직선거 후보자 추천인데, 그 과정에서 금품을 주고받는 행위는 대의민주주의의 근간을 흔드는 것"이라며 "공천헌금을 완전히 근절할 수 있도록 입법적 노력을 다하겠다"라고 지적했다.