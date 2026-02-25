오수봉 전 하남시장, '2030 희망 군단' 선포…AI·반도체 전략 거점 비전 제시

큰사진보기 ▲오수봉 전 하남시장이 6·3 지방선거를 앞두고 하남을 대한민국 AI·반도체 산업의 전략 거점으로 육성하겠다는 비전을 발표했다. ⓒ 오수봉 캠프 관련사진보기

AD

오수봉 전 하남시장이 6·3 지방선거를 앞두고 하남을 대한민국 AI·반도체 산업의 전략 거점으로 육성하겠다는 비전을 발표했다.그는 '2030 희망 군단' 창설을 선포하며 하남을 단순한 베드타운이 아닌 국가적 산업 전쟁의 '전략 병기창'으로 격상하겠다는 구상을 내놓았다.오 후보가 공개한 공약에 따르면, 이번 비전은 구호에 그치지 않고 실전형 편제로 구성됐다. 핵심은 시장 직속으로 운영되는 20개 부문의 기업지원 전문가 그룹이다. 반도체·AI 분야를 비롯해 세무, 법률, 특허, 글로벌 마케팅 등 각 분야 전문가가 참여해 중소기업의 국비 과제 수주를 지원하고, 규제 혁파를 통해 기업 성장 환경을 조성한다.또한 청년 인재 공급 시스템 'H-커넥트'를 도입해 현장 마스터와 시니어 멘토가 청년들에게 기술과 경험을 전수한다. 팔란티어급 데이터 분석을 통한 AI 매칭으로 채용 실패율을 최소화한다는 계획이다. 위기 대응을 위한 'H-오큘러스' 워룸도 구축해 기업 경영 지표와 고용 현황을 실시간으로 분석, 조기 퇴사율이나 노사 갈등 징후를 사전에 포착해 대응한다.교통·인프라 확충도 포함됐다. 하남시청역 3·5·9호선 연장과 하남형 트램을 통해 광역 교통망을 완성하고, 미사·서하남 테크노밸리를 고연봉 일자리 클러스터로 조성한다. 강동·송파와 연합해 용인 반도체 전선까지 20분 이내 접근이 가능한 전략적 배후지를 구축하겠다는 구상이다.오수봉 전 시장은 "기업이 있어야 취업이 가능하고, 준비된 인재가 있어야 기업이 성장한다"며 "현장 시장의 추진력과 기술 전문가의 전문성을 결합해 실질적 기업 성장과 우수 일자리 창출을 동시에 이루겠다"고 강조했다.