임일혁 전 광주시의회 의장, 광주시장 출마 선언... '5대 변화 프로젝트' 발표

임일혁 전 광주시의회 의장이 25일 오전 광주시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 2026년 지방선거 광주시장 출마를 공식 선언했다. 그는 "광주의 시간을 바로 세우고 시민에게 돌려드리겠다"며 포부를 밝혔다.

임일혁 전 광주시의회 의장이 25일 오전 광주시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 2026년 지방선거 광주시장 출마를 공식 선언했다. 그는 "광주의 시간을 바로 세우고 시민에게 돌려드리겠다"며 포부를 밝혔다.임 전 의장은 광주의 구조적 문제를 해결하기 위한 '임일혁 바로! 5대 광주변화 프로젝트'를 발표했다. 그는 "광주 시민들은 오랜 시간 교통 정체와 중첩 규제로 인해 소중한 일상의 시간을 잃어왔다"며 "정치는 말이 아니라 시민의 하루를 바꾸는 결과로 증명되어야 한다"고 강조했다. 이어 "시장은 단순한 현장 방문자가 아니라 도시의 흐름을 바로 세우고 미래를 함께 설계하는 책임자"라고 말했다.그는 시의회 의장 퇴임 이후 지난 4년간 도시학을 연구하며 광주의 지리적 특성과 산업 구조, 생활 인프라를 분석해 왔다고 설명했다. 이번 비전은 단순한 공약이 아니라 현장 경험과 데이터에 기반한 실행 계획이라는 점을 부각했다.임 예비후보가 제시한 '임일혁 바로! 5대 광주변화'의 핵심은 ▲ 경강선 연장과 GTX 추진, 수서-광주 복선전철 안정적 추진을 통한 '강남까지 20분대' 광역교통망 구축 ▲ 팔당상수원 보호구역 등 중첩 규제 개선과 '원스톱 스마트 인허가 시스템' 도입 ▲ 지역화폐 활성화, 소상공인 맞춤형 금융 지원, 청년 창업 기반 조성을 통한 자족경제 도시 실현 ▲ 과밀 학급 해소, 국공립 돌봄 인프라 확충, 생애주기별 의료·복지망 강화 ▲ 합리적 규제 개선과 기업 유치, 데이터 기반 도시 설계를 통한 지속 가능한 미래도시 구현 등이다.임 예비후보는 자신의 리더십을 '구조개혁형 실행 리더십'으로 정의하며 "광주의 변화는 단순한 이벤트가 아니라 시민의 삶 속에서 차근차근 완성되어야 한다"고 말했다. 그는 "광주는 가능성이 큰 도시였지만 시민의 하루는 여전히 불편했다"며 "정치적 수사가 아닌 실행으로 시민의 하루가 조금 더 편안해지는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.그러면서 "도시는 거창한 구호가 아니라 시민의 삶에서 완성된다"며 "시민과 함께 광주의 길을 다시 설계하고, 그 변화의 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 강조했다.