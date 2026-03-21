하늘에 수박이 주렁주렁... 팔순 화가가 만든 '특별한 세계'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲작품에 몰두하고 있는 박 화백, 캔버스 앞에 선 그는 한 치 흐트러짐 없는 집중력으로 붓을 움직이며, 주변의 다양한 작품과 화실의 따스한 분위기가 그의 창작 열정을 더욱 돋보이게 한다. ⓒ 진재중 관련사진보기

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"얼마나 좋아요. 평생 머물고 싶지 않아요? 개구리가 울고 나비가 날아들 때 한번 와 보세요. 이곳에 오면 매력에 빠질 수밖에 없어요."

큰사진보기 ▲화실 한가운데서 캔버스 앞에 선 그는 붓을 손에 들고 집중한 표정으로 색과 형상을 화폭 위에 펼쳐 나가며, 화실 안의 정겨운 분위기와 자연스러운 빛이 그의 창작 과정을 감싸고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲소금강 연곡천과 꽃, 과일이 하나로 어우러져 신비로운 신세계를 이루는 장면을 담은 화폭 ⓒ 진재중 관련사진보기

"동심은 단순한 소재가 아니라 창작의 가장 중요한 원천입니다. 어린 시절에는 세상을 있는 그대로 받아들이고 자유롭게 상상하는 힘이 있지요. 저는 그 순수한 감정을 작품 속에 담고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲화실 안은 마치 어린이들의 제잘거리는 웃음소리가 들릴 듯한 활기찬 분위기를 자아낸다. 화려한 색채와 상상력이 가득한 작품들이 벽과 바닥을 채우고, 아이들이 그림 속 장면을 상상하며 즐거움을 느끼는 듯한 따뜻하고 생동감 있는 공간이 펼쳐져 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲레코드는 자전거 바퀴로 상상되어, 동물들이 레코드를 타고 달리는 모습이 표현된다. 자유롭고 기발한 상상력이 작품 속에서 살아 숨 쉬며, 보는 이로 하여금 동심과 환상의 세계로 빠져들게 한다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲고래의 눈이 레코드로 표현되어 있고 고래뱃속에서 아이들이 연주하는 독특한 상상력을 보여준다. 자유롭고 기발한 표현 방식이 보는 이를 동심의 세계로 이끌며, 친숙하면서도 환상적인 장면 속에서 상상력이 살아 숨 쉬는 모습을 담고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"자연은 가장 순수한 세계입니다. 꽃과 나비, 새처럼 꾸밈없고 자유로운 존재들이 동심과 닮아 있어요. 그래서 자연의 소재들이 제 그림 속으로 자연스럽게 들어옵니다."

큰사진보기 ▲사진 속 장면에는 꽃잎으로 둘러싸인 레코드판 안에서 다양한 동물들이 즐겁게 춤추고 노는 모습이 담겨 있다. 화려한 색감과 자유로운 형상 속에서 동물들은 서로 어우러져 마치 작은 축제마당을 연상시키며, 보는 이로 하여금 동심과 상상의 세계로 자연스럽게 빠져들게 한다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲종이배 속의 세상은 또 다른 연주자들이 머무는 공간으로 표현되어 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"음악은 제게 어린 시절의 기억과 가장 깊이 연결된 감각입니다. 그래서 그림 속에 레코드와 악보가 등장하지요. 그것은 단순한 사물이 아니라 기억과 시간을 상징하며, 음악과 그림이 만나는 순간 새로운 상상과 이미지가 태어난다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲박 화백이 프랑스 시절 수집한 1만 5천 장의 레코드판이, 그의 오랜 음악 사랑과 창작 세계를 엿볼 수 있게 한다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲스피커의 독특한 형태가 공간에 리듬과 생동감을 더하고, 화폭 위의 밝고 자유로운 색채와 상상력이 조화를 이루며 화실 전체에 활기찬 분위기를 만들어 낸다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲박 화백이 8월에 있을 전시회를 위해 작품을 그리고 있다. 캔버스 앞에 선 그는 화려한 색채와 상상력이 가득한 장면을 하나씩 화폭 위에 펼쳐 나간다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲화실에는 화백 부부의 자화상과 아이들의 동심이 담긴 그림들이 함께하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오대산과 소나무숲오대산이 멀리 바라보이는 자리 앞에 병풍처럼 늘어선 소나무 숲이 담겨 있다. 아직 눈이 녹지 않은 오대산의 설경과 푸른 소나무가 어우러져 고요하고 청명한 겨울 풍경을 이루며, 보는 이에게 자연의 장엄함과 평온함을 동시에 전한다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲소나무와 들녘이 어우러진 고즈넉한 배경 속에서 화실과 집은 마치 오랜 시간 살아온 이야기와 일상의 흔적을 고스란히 간직한 듯한 느낌을 준다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"예술은 결국 사람의 마음을 따뜻하게 만드는 일이라고 생각합니다. 나이가 들어도 꿈을 멈출 필요는 없습니다. 제 그림을 보는 분들이 잠시라도 마음의 평안을 얻고, 자신 안에 있는 어린 마음을 다시 발견한다면, 그것만으로도 충분히 행복합니다."

큰사진보기 ▲화백은 팔순을 넘긴 나이에도 한 치 흔들림 없는 손놀림으로어린 시절의 동심과 기억을 화폭 위에 불러오고 있다 ⓒ 진재중 관련사진보기

들녘에는 나비가 날아들고, 하늘에는 수박이 주렁주렁 열려 있다. 벌들은 두 팔을 벌려 춤을 추고, 잠자리는 나팔을 불며 허공을 가른다. 고래의 뱃속에서는 아이들이 모여 연주를 한다. 이 낯설고도 따뜻한 풍경은 현실의 장면이 아니다. 강원 강릉의 작은 화실 벽을 가득 채운 그림 속 세상이다.아이들이 톡톡 튀어나올 듯한 화실에서 노화백이 붓을 들고 있다. 도시의 소음과 화려한 전시장을 뒤로한 채, 어린 시절의 기억과 따뜻한 상상력을 화폭 위에 풀어놓는다. 겨울의 끝과 봄의 시작이 맞닿는 3월 중순, 여든다섯의 박동일 화백을 만났다.강릉 연곡천변에 자리한 작은 작업실. 멀리 오대산 자락이 펼쳐지고, 연곡천의 물소리가 잔잔하게 들려온다. 창밖으로는 논과 밭이 그림처럼 이어지고, 산허리의 소나무 숲은 병풍처럼 둘러서 있다. 가만히 바라보고 있노라면 어느새 한 폭의 풍경화가 눈앞에 그려지는 듯한 곳이다.박동일(85) 화백은 이렇게 말하며 환하게 웃었다. 자연의 소리와 계절의 변화가 그대로 흐르는 이곳은 그에게 삶의 터전이자 끝없는 영감의 원천이다.화백은 화실에 들어서자마자 붓을 든다. 여든다섯의 나이에도 그의 손끝에는 망설임이 없다. 물감을 머금은 붓이 화폭 위를 지나갈 때마다 오랜 세월 다져온 감각이 자연스럽게 스며 나온다. 붓질이 이어질수록 캔버스에는 별빛과 상상의 존재들이 하나둘 모습을 드러내며 그림이 완성된다. 어린이들이 보면 금세 빠져들 것 같은 신비로운 화폭이다.벽면에는 금방이라도 뛰어나올 듯한 동물들이 가득하다. 꽃과 새들은 화면 곳곳에서 생기를 머금은 채 주인공처럼 자리 잡고 있다. 밝고 따뜻한 색채와 자유로운 형상이 어우러지며 공간 전체가 살아 움직이는 듯하다.캔버스에는 어린이와 꽃, 악기, 나비, 과일과 채소처럼 누구에게나 익숙한 소재들이 등장한다. 그러나 그것들은 단순한 정물이 아니라 화가의 기억과 경험 속에서 길어 올린 장면들이다. 일상의 사물들은 그의 손을 거치며 어린 시절의 감정과 상상력을 품은 이미지로 다시 태어나 화폭 위에 펼쳐진다. 작품 속에는 배와 비행기 같은 여행의 이미지들도 자연스럽게 어우러진다. 서로 다른 장면들이 한 화면에서 만나며 어린 날의 설렘과 호기심을 떠올리게 한다.붓을 잠시 내려놓은 화백은 자신이 그려 온 그림의 소재에 대해 조용히 말을 건넨다.그의 그림은 먼저 감각으로 다가오고 그 다음에 의미를 생각하게 한다. 선명한 색채와 소박한 형태는 보는 이의 마음을 편안하게 만들고, 잊고 지냈던 기억을 조용히 떠올리게 한다. 화면을 바라보고 있으면 마치 오래된 동화책을 다시 펼쳐 보는 듯한 느낌이 스며든다.피노키오의 연주 아래에서 호돌이는 춤을 추고, 강아지는 흥에 겨워 노래를 부른다. 서로 어울리지 않을 것 같은 상징들이 한데 모여 오히려 친숙한 분위기를 만들어낸다. 마치 작은 축제마당처럼 화폭에는 자연스러운 웃음과 따뜻한 온기가 퍼진다.박 화백은 작품을 통해 어떤 메시지를 강하게 전하기보다, 순수한 감정을 함께 나누고 싶다고 말한다. 타국에서 긴 시간을 보내는 동안에도 그가 놓지 않았던 것은 세상을 처음 바라보던 맑은 시선이었다. 오늘도 그는 그 기억을 따라 붓을 들고, 세월을 거슬러 올라가듯 가장 순수했던 순간들을 화폭 위에 다시 불러낸다.이러한 분위기 덕분에 시골의 작은 화실에는 아이들의 발걸음이 자연스레 이어진다. 아이들은 그림 앞에 서서 저마다 장면을 상상하고 이름을 붙이며 자신만의 이야기를 만들어 간다. 캔버스 속 세계와 현실의 경계가 서서히 흐려지는 순간, 조용하던 화실은 웃음과 질문이 오가는 작은 상상의 공간으로 바뀐다.화백은 그런 모습을 흐뭇한 미소로 바라본다. 작품 속에 담아 두었던 동심이 아이들의 반응 속에서 다시 살아나며 그의 창작에도 새로운 활력을 불어넣는다. 어린이들이 이 화실을 찾는 이유도 바로 그 순수한 매력 때문일 것이다.박 화백은 자신의 그림 세계가 자연에서 비롯된다고 말한다.오늘도 박 화백은 고요한 시골 풍경 속에서 어린 시절의 맑은 감성과 동심의 세계를 화폭 위에 펼쳐 보인다. 그의 화실은 세대를 이어주는 공간이자, 예술과 상상이 함께 자라는 자리로, 작품과 관람자가 서로에게 새로운 생명을 불어넣는 곳이다.박동일 화백의 쉼 공간인 '안집'의 문을 열자 또 다른 분위기의 방이 모습을 드러낸다. 방 안에는 수많은 클래식 음반들이 차곡차곡 쌓여 있고, 벽면을 따라 가지런히 놓인 레코드들은 이곳이 단순한 화실이 아니라 작은 음악 감상실에 들어선 듯한 느낌을 준다. 프랑스에서 작품 활동을 하며 틈틈이 모아온 음반만도 어느덧 1만 5천여 장, 음악과 예술이 함께 호흡하는 화백만의 깊고 특별한 세계가 이 공간에 담겨 있다.이 풍경은 그의 작품 세계와도 자연스럽게 이어진다. 캔버스 속에 악보와 음반들은 단순한 장식이 아니라 기억을 불러내는 상징이다. 화백에게 음악은 어린 시절의 행복과 맞닿아 있는 감각이며, 화면 속에 등장하는 다양한 캐릭터들은 그 기억으로 들어가는 안내자처럼 자리한다.화백은 레코드를 가리키며 말을 이어간다.화실 한켠에는 고풍스런 축음기와 오래된 레코드가 작품들 곁에 나란히 놓여 있다. 그림과 음악이 함께 머무는 이 공간에는 마치 시간이 잠시 멈춘 듯한 고요한 분위기가 흐른다. 음악이 흐르기 시작하면 그림 속 아이들과 새들이 춤추고 나비가 날아드는 듯해, 화실은 어느새 작은 공연장 같은 축제의 공간으로 변한 느낌을 준다. 모든 풍경이 선율에 어우러져 하나의 화음을 이루는 듯하다.홍익대학교 미술대학을 졸업한 박동일 작가는 이후 프랑스로 건너가 파리8대학 조형미술과와 파리17공방에서 수학하며 예술적 토대를 다졌다. 파리를 중심으로 활동을 이어 온 그는 국내외에서 200여 회에 이르는 전시에 참여하며 꾸준한 작품 활동을 펼쳐 왔다. 피노디아 개관 초대전을 비롯해 청아아트갤러리 초대전, 예술의전당 전시, 세네갈 문화원 초대전, 한불수교 130주년 기념 '파리-서울' 전 등 다양한 국제 무대에서 작품을 선보였다.또한 프랑스 문부성 소속 단체인 메종 데 자르티스트(Maison des Artistes)와 프랑스 미술가협회 회원으로 활동했으며, AMITIE DES ARTISTES, FRAN-COREE 2001, NOUVELLE PLAQUE 판화 동인회 등 여러 예술 단체와의 교류 속에서 창작 활동을 이어왔다.오랜 시간에 걸쳐 구축해 온 그의 작품 세계는 스스로 '박동일 문명'이라 부르는 독창적인 예술적 서사로 이어진다. 그의 화면에는 인류의 기원과 문명의 흐름, 전쟁과 평화, 종교와 신화, 인간과 자연의 관계 같은 주제들이 상징적으로 얽혀 있다. 서로 다른 시간과 이야기가 하나의 화면 안에서 교차하며 과거와 현재, 미래가 하나의 흐름으로 이어진다. 그의 회화는 단순한 표현을 넘어 인간과 세계를 성찰하는 기록이자, 삶과 문명에 대한 사유를 담은 예술적 이야기로 확장된다.박 화백은 프랑스에서 30여 년간 활동한 뒤, 2009년 강릉 연곡면의 한적한 마을에 화실을 마련했다. 소나무 숲과 연곡천, 그리고 멀리 이어지는 오대산 자락이 어우러진 고요한 풍경 속에서 그는 다시 붓을 들었다. 도시의 소음 대신 바람과 물소리가 작업의 배경이 되었고, 자연의 리듬은 그의 작품에 새로운 숨결을 불어넣었다.화실 앞 논길을 따라 걷다 들려오는 개구리 울음과 졸졸 흐르는 실개천은 어린 시절의 기억을 떠올리게 하며, 그의 작업에 잔잔한 영감을 더한다. 이러한 환경 속에서 그는 자연과 호흡하듯 새로운 장면들을 화폭에 담아낸다.화백은 그림을 그리다 잠시 붓을 놓고 창밖을 바라본다. "도시의 분주함과 달리, 시골에서는 바람과 물소리, 새소리 속에서 계절의 변화를 느끼며 작업할 수 있어요. 이런 환경에서야 생각이 정리되고 그림도 더 솔직해집니다. 이 고요함은 꼭 필요한 공간이지요" 하고 상념에 잠긴다.마을 주민들은 처음에는 낯선 화가를 경계했지만, 이제는 그가 들판을 거닐면 자연스럽게 고개를 끄덕이며 인사를 건넨다. "바다와 도시를 떠나 이렇게 평화로운 곳에서 그림을 그린다니 부럽다"는 이야기가 오가기도 한다.박동일 작가는 자신의 작업을 "마법 같은 동심의 세계"라고 표현한다. 어린 시절 마음껏 누리던 자유로운 상상과 두려움 없던 감정, 그 절대적인 시간을 다시 불러내는 일이 곧 자신의 그림이라고 말한다. 그에게 동심은 지나간 추억이 아니라 지금도 계속 솟아나는 창작의 원천이며, 관람자 또한 그림을 통해 그 세계로 잠시 돌아가 평안과 안식을 느끼기를 바란다.그의 작품은 거창한 메시지를 앞세우기보다, 잊고 지냈던 감정과 기억을 다시 꺼내 보게 하는 조용한 통로와도 같다. 바쁘게 살아가는 우리가 잠시 숨을 고르고 돌아갈 수 있는 자리, 그가 평생 붙들어 온 동심의 세계가 바로 그곳에 있다.박 화백은 인터뷰를 마무리하며 이렇게 말했다.프랑스 화단에서 오랜 시간을 보낸 뒤 그가 선택한 삶은 단순하고도 고요하다. 들녘과 하늘을 바라보며 붓을 움직이는 그의 시간은, 세상의 빠른 흐름과는 다른 결로 천천히 흘러간다. 그리고 그 느린 시간 속에서 피어나는 동심과 평화가 노화백의 그림을 통해 조용히 사람들의 마음으로 스며든다.