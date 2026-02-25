김병주 이어 김기표도 '이재명 공소 취소 모임' 탈퇴

큰사진보기 ▲김기표 더불어민주당 의원이 지난 23일 출범한 '이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임'(아래 공취모)에서 탈퇴했다고 밝혔다. ⓒ 김기표 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 김기표 의원이 국회 법사위에서 열린 2025년 대검찰청 국정감사에서 질의하고 있다. 2025.10.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김기표 더불어민주당 의원이 지난 23일 출범한 '이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임'(아래 공취모)에서 탈퇴했다고 밝혔다.25일 김기표 의원은 "공소취소의원 모임을 탈퇴하며"라는 제목의 페이스북 게시글을 올렸다.김 의원은 "어느날 가깝게 지내는 한 의원님이 전화하여 "이재명 대통령 등 검찰의 조작기소를 취소하는 것에 뜻을 같이하는 의원들 모임을 만들고 있는데 가입해 달라"고 하여, 그 취지에 동의하므로 당연히 가입하겠다고 하였다"며 공취모 가입 동기를 설명했다.그는 "일각에서는 무슨 계파모임이라고도 하고, 또 다수의 지지자들이 계파모임에서 탈퇴하라고 문자를 보내기도 하였다"면서 "그러나 제가 가입한 동기도 위와 같이 순수한 의미였고, 또 가입하신 의원들 면면을 보니 친0이니 반0이니 하는 사람들만 모여있는 것도 아니어서, 오해에서 비롯된 것이라고 생각하고 크게 괘념치 않았다"고 했다.이어 "그런 가운데 오늘, 당 공식기구로 '윤석열 정권 조작기소 및 공소취소 국정조사 추진위원회'가 신설될 것으로 알려져서, 매우 잘 되었다고 생각하였고, 공소취소의원모임이 여기에 흡수되어 그 동안 받아오던 그 모임에 대한 오해도 풀릴 수 있게 되겠다고 생각하였다"며 "그런데, 방금 공소취소의원모임에서 그 모임을 계속 유지하겠다는 입장을 낸 것을 보고는 매우 실망하였다"고 실망감을 표했다.김 의원은 "당 공식기구로서 추진하는 것이 그 목적을 달성하는데 훨씬 효과가 클 것임에도, 왜 굳이 따로 공소취소의원 모임을 계속 존치시키려 하는지 이해할 수가 없다. 그렇게 되면 정말 계파모임이 되는 것 아닌가 하는 생각이 든다"며 "그러므로 저는 공소취소의원모임에서 탈퇴하려고 한다. 당의 공식 기구에서 그 일을 더 효율적으로 잘 해낼 것이라고 믿기 때문"이라고 덧붙였다.정청래 민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 "윤석열 정권 하의 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사를 추진하는 특별위원회를 만들어 막 의결했다"며 특위 위원장으로 한병도 원내대표를 임명했다.이에 공취모 간사를 맡은 이건태 의원은 의원실 명의 입장문을 통해 "당 공식기구로 '윤석열 정권 조작기소 및 공소취소 국정조사 추진위원회'가 신설된 것을 진심으로 환영한다"며 "공소취소의원모임은 새롭게 출범한 당 추진위원회와 긴밀히 협력하여, 정치검찰의 조작기소에 대한 철저한 국정조사와 공소취소 추진을 위해 힘을 모으고 적극 지원하겠다"고 밝혔다.그러면서도 "공취모는 자발적으로 구성된 의원모임로서, 당 추진위와는 별개의 조직으로 운영될 예정"이라며 "국민 여러분께 정치검찰 조작기소의 실상을 알리고, 피해자 구제와 재발방지 대책 마련을 위한 제도적·정책적 방안도 지속적으로 추진하겠다"며 공취모는 공소취소 추진특위와 별개 조직임을 분명히 하고 계속 운영할 것을 강조했다.한편 공취모 공식 출범 이후 탈퇴를 선언한 의원은 김 의원이 처음이지만 앞서 탈퇴 의사를 밝힌 김병주 의원까지 포함하면 두 번째다.김병주 의원은 23일 BBS '금태섭의 아침저널'에서 "공소 취소 운동을 제일 먼저 벌인 사람이 저다. 공취모 발족 전부터 '밑에서부터 이루어져야 된다'고 생각해서 국회 청원 사이트에 공소 취소를 위한 국민 청원을 올렸다"라면서 "밑에서부터 운동이 일어나서 자연스럽게 되어야 한다고 시작했던 것인데 운동을 확대하기 위해서 의원 모임 형식으로 하다 보니까 지금 한 백여 분 이렇게 된 것"이라고 했다.이어 "혹시 공취모가 사조직이나 계파 모임이 아니냐는 오해가 생기고 있다. 저도 공취모에 참여했는데 국민이 오해한다면 굳이 그걸 할 필요는 없어서 저는 탈퇴했다"라고 탈퇴 사유를 설명했다. 김병주 의원은 지난 12일 공취모 출범기자회견에 당시 이름을 올린 87명 중 한 명이었다.이러한 김병주 의원의 탈퇴를 두고 이건태 의원은 25일 MBC '김종태의 시선집중'에서 "김병주 의원님이 청원운동을 하셨으니까 저는 저희 모임 운동과 김 의원님이 하시는 모임이 양자 병행해서 하면 된다고 생각한다"면서 "국정조사를 해서 조작기소의 진상을 국민이 보는 앞에서 같이 검증을 하고 국민 공감대가 좀 더 올라간 다음에 서명운동을 하는 게 맞겠다는 생각을 가지고 있다"라고 평했다.