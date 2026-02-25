박관열 광주시장 예비후보, '서울 30분 생활권' 공약 발표... 교통 혁신 즉시 추진

큰사진보기 ▲박관열 광주시장 예비후보가 교통 문제 해결을 핵심 과제로 내세우며 두 번째 공약을 발표했다. 박 예비후보는 25일 판교-오포 8호선 연장 건의 현장에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 광주의 주요 교통 현안에 대한 국가 차원의 지원을 요청했다. ⓒ 박관열 캠프 관련사진보기

박관열 광주시장 예비후보가 교통 문제 해결을 핵심 과제로 내세우며 두 번째 공약을 발표했다. 박 예비후보는 25일 판교-오포 8호선 연장 건의 현장에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 광주의 주요 교통 현안에 대한 국가 차원의 지원을 요청했다.그는 앞서 '3만호 AI 스마트시티'를 1호 공약으로 제시한 데 이어, 이번에는 '서울 30분 생활권'을 내놓으며 교통 혁신을 통한 도시 성장 전략을 강조했다.박 예비후보는 "광주의 정체는 교통에서 시작됐고, 도약도 교통에서 시작된다"며 "교통 먼저, 산업 도약의 원칙으로 시민의 시간을 되찾고 도시의 속도를 바꾸겠다"고 밝혔다.박 예비후보가 제시한 '서울 30분 생활권'은 3대 실행 패키지로 구성됐다. 첫째, 광역철도 직결을 통해 경강선 용량 증대와 급행화를 추진하고, 태전·고산 역세권을 재편해 수요를 집중한다. GTX-D 연계 및 강남권 직결 광역철도 검토와 함께 중부권 광역급행철도(JTX) 조기 착공을 정부와 협의한다.둘째, 지하도로와 우회도로 확충으로 상습정체를 해소한다. 57호선 신현~능평 지하도로 건설, 국도 43·45호선 대체우회도로 단계적 개통, 태전-분당 직동제2터널 신설, 스마트 교통관리(ITS) 도입을 통해 평균 통행시간을 15분 이상 단축한다는 계획이다.셋째, 교통 인프라와 산업을 연계해 기업 유치와 일자리 창출을 가속화한다. AI 스마트시티와 교통망을 연동 설계해 중앙투자심사 통과에 필요한 수요와 경제성을 확보, 국가 선도 모델을 구현한다는 구상이다.박 예비후보는 "더 빠른 철도, 더 뚫린 도로, 더 편한 환승으로 도시의 체질을 바꾸겠다"며 "AI 스마트시티와 교통혁명을 결합해 서울 30분 생활권을 반드시 실현하겠다. 지연은 없고, 결과로 증명하겠다"고 말했다.