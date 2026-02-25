'우리 민주당' 반복한 이 대통령 "어려운 환경에도 잘해줘서 감사"

이재명 대통령이 25일 더불어민주당 상임고문들과 함께 한 오찬간담회에서 '더불어민주당이 어려운 환경 속에서도 제 역할을 잘 해주고 있어서 고맙다'는 입장을 밝혔다.
이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "대통령은 뒷전이 된 일도 없고, 그렇게 느낀 적도 없다", "민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘 하고 있다"고 밝혔던 것의 연장선상이다(관련기사 : 이 대통령 "뒷전 됐다고 느낀 적 없다"... '명청 갈등' 논란 직접 진화 https://omn.kr/2h5dr
).
'여당 지도부가 대통령의 국정운영을 제대로 뒷받침 못해주거나 오히려 방해하고 있다'는 지지층 일각의 우려를 재차 부정하면서 당청 갈등 프레임을 완전히 불식시키려는 뜻으로 읽힌다.
이 대통령은 이날 "(용산 대통령실에서) 다시 청와대로 오고 나니, 많은 것들이 안정돼 가는 것 같다"면서 이러한 입장을 밝혔다.
이 대통령은 "우리 민주당이 새롭게 집권해서 가시적 성과를 내면서 국민들이 많은 변화를 체감하고 계셔, 매우 다행스럽게 생각한다"라며 "우리 민주당, 여기 계신 고문님들께서 많이 애써주신 덕분"이라고 했다.
이어 "저는 국정이라는 것이 실질적 변화를 통해 우리 국민께 체감할 수 있는 더 나은 환경을 만들어드리는 게 가장 중요하다고 생각한다"면서 "그런 측면에서 보면 현재 우리 민주당이 정말 본연의 역할을, 어려운 환경 속에서도 매우 잘 해주고 계셔서 참으로 감사하게 생각한다"고 말했다.
"이해찬 대표께서도 계셨으면 참 좋았을텐데..."
이 대통령은 '통합'을 위한 노력을 더 다하겠다면서 상임고문들의 조언도 구했다.
이 대통령은 "대통령이라는 직분이라는 게 특정 한쪽 편을 드는 게 아니라, 선거까지는 한쪽 편으로 이기긴 했지만 다음 순간부터는 모두를 통합해서 함께 가는 그런 국정을 해 나가야 하는데 그런 면에서 여전히 많은 부분들이 부족한 것 같다"고 했다.
그러면서 "끊임없이 노력하고 국민께서 지금보다는 더 나은 내일을 향유할 수 있도록 최선을 다하려 한다"라며 "고문들께서도 수많은 경험을 갖고 계시고 또 경륜을 통해 가지신 고견들이 있으실 텐데 말씀 주시면 국정에 잘 참고하겠다"고 말했다.
한편, 이날 간담회에는 권노갑·이용득 상임고문과 김원기·김진표·문희상·박병석·임채정·정세균(가나다순) 전 국회의장, 한명숙 전 국무총리, 정동영 통일부장관이 참석했다.
지난해 8월 용산 대통령실에서 열린 민주당 상임고문단 초청 오찬간담회 때와 비교하면, 지난 1월 별세한 고 이해찬 전 대표가 빠지고 한명숙 전 총리가 포함됐다.
이 대통령은 이 점을 생각한 듯 인사 도중 "고문님들을 건강한 모습으로 뵙게 돼 참으로 감사하다. 이해찬 대표께서 계셨으면 참 좋았을 텐데 안타깝게도"라며 말을 잠시 잇지 못했다.