최현덕 "3조원 육박 왕숙 개발이익, 남양주 시민에게 100% 환원"

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장 예비 후보가 3기 신도시인 왕숙지구에서 발생하는 개발이익을 남양주 시민의 자산으로 온전히 되돌려받겠다는 강력한 의지를 담은 ‘왕숙 신도시 개발이익 시민 환원’ 공약을 24일 발표했다. ⓒ 최현덕 sns갈무리 관련사진보기

최현덕 남양주시장 예비 후보가 3기 신도시인 왕숙지구에서 발생하는 개발이익을 남양주 시민의 자산으로 온전히 되돌려받겠다는 강력한 의지를 담은 '왕숙 신도시 개발이익 시민 환원' 공약을 24일 발표했다.참여연대는 왕숙신도시 개발이익을 약 3조 원으로 추산한 바 있다.최 예비후보는 "약 3조 원에 달하는 천문학적인 개발이익이 LH의 독점적 수익으로 돌아가서는 안 된다"며, "단 1원의 시민 혈세도 낭비되지 않고 지역사회로 재투자되는 구조를 만들겠다"고 강조하고 구체적인 3대 이행 과제를 제시했다.최 후보는 현재 1% 수준에 불과한 남양주도시공사의 왕숙2지구 참여 지분을 언급하며 "이는 남양주시의 목소리를 반영하기에 턱없이 부족한 수준"이라고 지적했다. 그는 시장 당선 즉시 국토부 및 LH와 재협상에 착수하여 ▲수익성이 높은 상업 및 자족 용지 개발에 대한 시의 지분 확대 ▲특화구역 공동시행권 확보를 통해 실질적인 배당 수익을 끌어내겠다고 약속했다.또한 '공공개발이익 도민환원제'를 남양주 실정에 맞게 구체화하여, 왕숙지구에서 발생한 이익을 타 지역으로 유출하지 않고 오직 남양주를 위해서만 사용하는 '남양주 발전 기금' 조성을 공약했다.그러면서 "왕숙신도시는 단순한 주거단지가 아니라 남양주의 미래 먹거리가 담긴 그릇"이라며, "그 그릇 안의 과실을 시민들이 온전히 누릴 수 있도록 투명하고 강력한 이익 환수 체계를 구축하겠다"고 덧붙였다.