충남·대전 행정통합 무산 놓고, 성일종·조한기 '책임 공방'

큰사진보기 ▲24일 성일종 의원이 ‘대전·충남 졸속 통합 반대 범 시·도민 총궐기대회’에서 발언을 하고 있다. ⓒ 성일종 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 열린 행정통합 관련 국민의힘 규탄대회에 참석한 조한기 위원장이 발언을 하고 있다. ⓒ 조한기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남·대전 행정통합이 무산된 가운데 성일종 국회의원과 더불어민주당 조한기 서산·태안지역위원장이 책임소재를 놓고 각을 세우고 있다.24일 '대전·충남 졸속 통합 반대 범 시·도민 총궐기대회'에 참석한 성일종 국회의원은 "진짜 행정통합을 반대하는 세력은 이재명과 가짜 민주당"이라고 주장했다.이어 "우리가 반대하는 것은 행정통합이 아니라 권한과 재정이 빠진 '무늬만 통합'을 바로잡자는 것"이라고 강조했다.성 국회의원은 자신이 작년 10월 대표 발의한 법안에는 '조세권 일부 이양' 등 실질적인 지방분권 내용이 담겼으나 민주당 법안은 대통령의 지시로 졸속 준비되어 권한과 재정이 빠진 '무늬만 통합'이라고 비판했다.민주당이 제시한 '20조 원 지원' 약속도 "국민을 현혹하는 사탕발림이다. 진정한 지방분권이 보장될 때까지 끝까지 싸우겠다"고 밝혔다.이에 대해 조한기 위원장은 25일 성명을 발표하고 성 국회의원의 주장을 반박했다.이번 통합 법안이 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장의 추진하에 이재명 대통령이 화답하여 마련된 것임을 강조한 조 의원장은 "민주당 법안에 4년간 20조 원 재정 지원, 산업지구 지정 권한 강화, 2차 공공기관 우선 배정 등 구체적인 생존 전략이 담겨 있었다"고 주장했다.이어 "서산·태안이 도약할 기회를 스스로 걷어차 놓고 상대 당 탓을 하는 것은 기적의 논리"라며 "지방선거를 앞둔 정치적 계산 때문에 지역의 백년대계를 망쳤다"고 성 의원을 비판했다.끝으로 조 위원장은 "지방선거를 앞두고 임기 4개월 남은 김태흠과 이장우, 내란 잔당 세력들의 정치적 이익을 위해 행정통합을 망쳐놓고 우리가 이겼다는 표정으로 득의만만한 성일종 의원은 자신의 칼에 스스로 베이고 있다는 것을 분명히 인식하기 바란다"며 "국토균형발전은 멈출 수 없는 꿈이며 생존 전략으로 민주당은 앞으로도 이 꿈을 위한 발걸음을 멈추지 않을 것이다"고 강조했다.