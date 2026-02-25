정동영 "북한, 경제 정책에 중점 두면 대화·협력 공간 넓어졌다"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 대북 무인기사건 재발방지대책을 발표하고 있다. 2026.2.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정동영 통일부 장관은 25일, 북한 9차 당대회와 관련해 "정부와 이번에 선출된 북한 지도부가 한반도 상호 공존·협력 시대를 열어갈 수 있길 기대한다"고 밝혔다.정 장관은 이날 오전 통일부 정책자문위원회 위촉식 인사말을 통해 "북한이 경제 개선을 우선 과제로 두었을 때 남북 간, 북미 간에 긴장이 완화되고 대화와 협력의 공간이 넓어졌던 경험이 있다"고 상기하면서 "국제정세 불확실성과 해외 경제 유동성을 고려하면 남북 모두에게 새로운 정세가 필요한 시점"이라고 강조했다.정 장관은 이어 "한반도 평화공존이란 남과 북의 이해관계는 일치한다"며 "남북이 평화와 공동 성장을 중심에 둔 동력을 마련하고, 빠른 시일 내 단절된 소통 채널을 열어 긴장이 완화하고 협력이 복원되길 기대한다"고 말했다.정 장관은 북한 당대회 진행 상황과 관련해선 "지금까지 공개된 내용을 보면 앞으로 5년간의 정책 방향으로 경제 개선, 인민 생활 향상에 방점을 두고 군사 대외 분야는 비교적 신중하게 메시지를 관리하고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.한편 정 장관은 이날 위촉식을 마친 뒤 기자들과 만나 미국 측이 9·19 군사합의 일부 복원에 대해 우려를 표시한 데 대해 "(청와대) 안보실을 중심으로 정부의 입장을 정리해서 내는 것이 바람직하다"고 말했다.앞서 정 장관은 지난 18일 브리핑에서 민간인이 주도한 무인기 침투 사건과 관련해 북한 측에 유감을 거듭 표명하고, 재발 방지 조치로 비행금지구역 설정을 포함한 9·19 남북군사합의 일부 복원을 선제적으로 검토·추진하겠다고 밝힌 바 있다.