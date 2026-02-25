민주당 "지역 미래 짓밟은 이장우·김태흠은 매향노, 사퇴하라"

큰사진보기 ▲'충남·대전통합특별시설치법안'이 국회 법제사법위원회를 통과하지 못한 것과 관련, 민주당 대전시당이 25일 오전 대전시의회 1층 로비에서 국민의힘과 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사를 규탄하는 기자회견을 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

지난 24일 '충남·대전통합특별시설치법안'이 국회 법제사법위원회를 통과하지 못하고 보류되자 민주당 대전시당이 국민의힘과 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사를 겨냥해 "대전·충남의 미래를 짓밟았다"며 규탄하고 나섰다. 일부 의원은 두 단체장을 향해 '매향노'라는 표현까지 사용하며 "즉각 사퇴하고 시민 앞에 사죄하라"고 촉구했다.더불어민주당 대전광역시당(위원장 박정현)은 25일 오전 대전시의회 1층 로비에서 기자회견을 열고 "당리당략에 대전충남의 미래를 내동댕이친 무책임한 정치인과 정당을 규탄한다"고 밝혔다.이들은 기자회견문을 통해 "지역 대도약의 염원이 끝내 국회 법사위 문턱에서 무너졌다"며 "거대 경제권 구축, 20조 원 규모의 재정 지원, 공공기관 이전이라는 지역 발전의 핵심 동력이 멈춰 섰다"고 주장했다.이어 "무너진 것은 단순한 법안 하나가 아니다. 대전·충남의 성장 기회, 청년의 미래, 지역의 생존 전략이 통째로 무너진 것"이라고 아쉬움을 토로했다.이들은 특히 "이 모든 파국의 책임은 오롯이 국민의힘과 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사에게 있음을 분명히 한다"며 "충청권의 생존권을 볼모로 삼아 얄팍한 정치적 계산을 앞세웠고, 특별법을 당리당략과 무책임으로 끝내 사장시켰다. 이는 명백한 정치적 폭거이자 시도민을 향한 파렴치한 배신"이라고 비난했다.아울러 "통합법 무산으로 투자는 위축되고, 청년의 기회는 박탈당하고 미래 세대의 사다리는 붕괴될 위기에 처했다"고 우려하며 "미래를 빼앗은 정치, 이것이 바로 국민의힘이 대전·충남에 안겨준 절망의 실체"라고 강조했다.민주당 대전시당은 향후 대응과 관련 "도태될 위기에 처한 대전·충남의 미래를 결코 좌시하지 않겠다"면서 "이번 사태를 초래한 세력에게 끝까지 엄중한 책임을 묻고, 멈춰선 통합의 엔진을 다시 돌리기 위한 정책적 투쟁에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.그러면서 "국민의힘과 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사는 지역민의 분노를 직시하라"며 "역사의 준엄한 심판을 결코 피할 수 없을 것"이라고 경고했다.이날 기자회견에 참석한 민주당 충청발전특위 공동위원장들은 거친 발언을 쏟아내며 '통합이 가져올 성장 기회를 국민의힘이 발로 걷어찼다'면서 국민의힘의 책임을 강조했다.규탄발언에 나선 장종태(대전서구갑) 국회의원은 "지역의 획기적 발전 기회를 정치적 셈법으로 발로 걷어차 버린 이장우 시장과 김태흠 지사, 시·도의회 의원들을 보면서 나라를 팔아먹은 이완용이 떠올랐다"며 "고향을 팔아먹은 이 사람들이 이완용과 뭐가 다른가. 그런 사람은 '매향노'다. 지금이라도 이성을 되찾고 제자리로 돌아오길 바란다"고 말했다.허태정 전 대전시장도 "대전과 충남이 통합을 통해 새롭게 성장할 절호의 기회가 무산될 위기에 놓여 안타깝다"며 "통합을 먼저 주장한 것은 이장우 시장과 김태흠 지사인데, 민주당과 정부가 추진하자 갑자기 막아섰다. 철저히 정치적 이해 계산"이라고 비판했다. 그는 "20조 원이면 도시철도 2호선을 10개 건설할 수 있고 제2의 대덕연구단지를 조성할 만큼 막대한 돈"이라며 "즉각 사퇴하고 시민 앞에 사죄해야 한다"고 촉구했다.장철민(대전동구) 국회의원은 끝까지 희망을 놓지 않고 찬성해 줄 것을 당부했다. 그는 "정치인 개인에게 통합은 이익일 수도 손해일 수도 있지만, 지역의 미래만을 생각하면 답은 분명하다"며 "내 눈앞의 선거 유불리보다 공동체의 미래가 소중하다"고 강조했다. 그러면서 "시간이 많지 않다. 꼼수로 반대할 게 아니라 함께 힘을 모아야 한다"며 대전·충남 시·도지사와 시·도의회를 향해 "찬성으로 의견을 모아달라"고 호소했다.박범계(대전서구을) 국회의원도 "우리는 결코 포기하지 않겠다. 우리는 결코 강을 건너지 않겠다. 어떠한 경우에도 후퇴 하지 않겠다"며 "대전의 연구 성과와 충남의 제조 산업 인프라가 만나면 수도권을 대체하는 대한민국의 새로운 성장축을 만들 수 있다"고 강조했다. 이어 그는 "대전과 충남 전 지역을 규제 샌드박스로 지정해 기술과 아이디어가 제도적 장애 없이 시험·사업화될 수 있다면 우리는 성공할 수 있다"며 "걱정하지 말라"고 말했다.이날 기자회견에는 200여 명의 민주당 지방선거 출마예정자 및 당원 등이 참석해 "당리당략에 대전의 미래 팔아넘긴 이장우와 국민의힘을 심판하자", "대전·충남 미래 짓밟은 국민의힘 시민 앞에 즉각 석고대죄하라", "지역 대도약 걷어찬 이장우 시장과 국민의힘은 즉각 사죄하라", "대전의 미래를 내동댕이친 무책임한 시장 이장우는 책임져라" 등의 구호를 외쳤다.