일본에 산 지 24년, 설렁탕 먹고 싶을 때 가는 곳

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲하카타 돈코츠 라멘뽀얗고 고소한 국물이 일품이다. 가늘고 쫄깃한 면발도 국물과 잘 어울린다. ⓒ 장세희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

나는 설렁탕을 좋아한다. 뽀얗게 우러난 국물, 기름기 과하지 않은 고소함, 밥을 말아 먹으면 속까지 따뜻해지는 그 느낌. 그런데 일본에 살다 보니 설렁탕 한 그릇이 생각보다 쉽지 않다. 한국 식당이 아예 없는 건 아니지만, 가격이 비싼 데 비해 조미료 맛이 강하게 느껴질 때가 종종 있어서다. 몇 번 아쉬운 경험을 하고 나니 자연스럽게 발걸음이 뜸해졌다.그래도 사람 입맛이라는 게 참 신기하다. 어떤 날은 이유 없이 그 뜨끈한 국물이 간절해진다. 그럴 때 내가 대신 찾게 된 음식이 있다. 바로 일본의 하카타 돈코츠 라멘이다.하카타 라멘은 일본 규슈 지역, 특히 후쿠오카 하카타 지역에서 시작된 라멘으로, 돼지뼈를 오랫동안 푹 끓여 만든 진한 돈코츠(豚骨) 육수가 특징이다. 일반적으로 일본 라멘은 간장이나 된장 베이스가 강하고 짠맛이 도드라지는 경우가 많은데, 하카타 돈코츠 라멘은 상대적으로 짠맛이 덜하고 국물의 깊은 고소함이 중심에 있다. 오래 고아낸 육수에서 나오는 뽀얀 색감도 설렁탕을 떠올리게 한다.무엇보다 얇고 쫄깃한 스트레이트 면이 들어간다는 점이 재미있다. 설렁탕에 소면을 말아 먹는 느낌과도 어딘가 닮아 있어, 한 그릇을 먹고 나면 묘하게 향수 같은 만족감이 남는다. 물론 완전히 같은 음식은 아니지만, '설렁탕이 그리울 때의 대안'으로는 꽤 훌륭하다.내가 자주 찾는 곳은 시부야에 있는 博多天神(하카타텐신) 라멘집이다. 일본 체인 라멘집 중에서도 비교적 가격이 부담 없고(가장 기본적인 라멘 가격 600엔), 국물 맛이 과하게 자극적이지 않아 편하게 먹기 좋다.식권을 사고 들어가 자리에 앉으면 금방 라멘이 나오는데, 뽀얀 국물 위에 차슈와 파가 올려진 단순한 구성도 오히려 마음에 든다. 그리고 카에다마(替え玉)라고 해서 처음 나온 면의 반 정도 되는 양을 무료로 제공하는 서비스가 있어 뭔가 조금 아쉬운 느낌이 들면 "카에다마오네가이시마스!"라고 외치면 된다. 한번까지는 무료이다.살짝 느끼하다 싶으면 테이블에 비치되어있는 이곳만의 츠케모노(漬け物), 매운 다대기같이 생긴 장아찌를 곁들여 먹으면 맛이 확 바뀌면서 얼큰하게 먹을 수 있다. 일본의 매운맛 치고는 꽤 매워서 매운 음식을 잘 못먹는 사람이라면 조금만 넣어야한다.국물을 한 숟갈 떠먹는 순간, '아, 이거다' 싶은 느낌이 든다. 설렁탕과 완전히 같지는 않지만, 비슷한 결의 따뜻함과 깊이가 있다. 거기에 면까지 있으니 포만감도 좋다. 일본 라멘 특유의 강한 기름기나 짠맛에 부담을 느끼는 사람이라면 오히려 더 편하게 먹을 수 있을 것이다.타지에서 살다 보면 음식은 단순한 끼니 이상의 의미가 된다. 그리움이기도 하고, 위로이기도 하고, 때로는 작은 발견의 기쁨이 되기도 한다. 설렁탕을 대신해 찾은 하카타 라멘 한 그릇이, 나에게는 그런 존재가 되었다.