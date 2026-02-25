공부 고민 털어놓은 중2 아이를 보며

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲엄마표 간식과 자연 친화 어린이집 졸업사진 ⓒ 박이연 관련사진보기

"어릴 때부터 공부했으면, 지금 공부를 더 잘하지 않을까?"

"가끔은 어릴 때, 억지로 공부 안 시킨 게 고맙기도 해."

"엄마, 수학시간에 선생님이 설명을 하는데, 애들은 다 아는 것 같았어. 그래서 선생님도 설명을 대충해. 나 수학 학원 다녀야겠어."

"엄마, 선생님 질문에 답을 생각하는 사이에 다른 애들은 답을 말해. 나보다 어린애도 그래. 나 그 애들을 쫓아가기가 벅차."

"엄마는 네가 어릴 때는 잘 놀기를 바랐어. 어린이는 어린이다워야 한다고 생각했어. 어릴 때부터 부모의 강요에 의해 공부를 시작했다면, 선행학습의 도움으로 조금 편하게 공부할 수 있었겠지. 그런데 진짜 공부는 지금부터인데, 너무 일찍 공부를 시작한 아이들은 금방 지칠 수 있어. 너는 이제 시작이야. 지금부터 하면 되는 거야."

"누나가 다니는 집 근처 유치원으로 옮길까?"

"싫어. 나는 여기가 좋아!"

"아들, 네 수영 실력을 의심하지 말고, 빨리 가겠다고 호흡 참지 말고, 꾸준히 앞으로 나아가는 거야. 공부는 장거리 수영 같은 거야."

"아들, 너만큼 엄마도 새 학기가 긴장돼. 힘찬 중학교 2학년 생활을 응원할게."

중학교 2학년을 앞둔 아들이 사뭇 진지해졌다. 버터에 노릇하게 구운 통밀 생크림 토스트를 먹으며 아들이 말했다. 요즘 공부에 대해 생각을 많이 한다. 주변 친구들과 비교하며 때로는 아쉽고 때로는 다행이라고 생각하는 듯했다.필자는 현재 고등학교 2학년의 여학생과 중학교 2학년의 남학생을 양육하고 있다. 아이들이 어렸을 때는 선행학습에 대해 불신이 컸다. 첫째가 요청할 때까지 선행학습을 시키지 않았다. 초등 4학년이 되어서야 아이의 요청으로 수학학원을 보냈다. 영어는 가정에서 디즈니 DVD와 오디오를 활용했고, 영어학원은 초등 3학년 때 보냈다. 미취학 때는 책 육아를 했다.우리 부부는 아이는 아이답게 키우자고 서로 합의를 했었기 때문이다. 책 육아 덕분인지 언어 발달이 빨랐고, 한글도 스스로 깨쳤다. 학습을 위한 학원보다는 경험을 위한 학원을 선택했다. 물론 아이와 상의했고, 본인이 원할 때 학원을 보냈다. 그렇게 첫째는 피아노, 발레, 미술, 수영을 배우며 자랐다. 초등 고학년이 되면서 아이가 학습에 어려움을 토로해 영어와 수학학원을 다니게 된 것이다.첫째이기 때문에 필자도 부모로서 서툴렀다. 주변을 의식하기보다는 우리 부부의 가치관을 따랐다. 그게 옳다고 생각했기 때문이다. 첫째는 남양주에서 초등 저학년까지 지내다가 남편의 회사 근처로 이사를 하며 서울로 전학을 했다. 전학 후 또래와 학습 격차가 커짐을 느꼈고, 아이도 힘들어했었다. 선행학습이 된 아이들과 동등하게 수업을 받을 수 없었다. 전학 후 첫째가 말했다.3살 터울인 둘째는, 첫째가 경험을 토대로 영수 사교육을 필자 기준으로 일찍 시작했다. 영어는 초등 1학년, 수학은 3학년. 둘째는 서울에서 초등학교를 입학했고, 근처 유명 학원가(목동)로 다녔다. 초등 5학년 때, 대형 영어학원으로 옮기면서 둘째가 학습의 벽을 토로했다.이 말을 듣고 아차 싶었다. 유명한 목동 키즈들 사이에서 버티기가 힘들었던 것이다. 본인보다 낮은 학년의 아이들이 성적도 본인보다 좋은 것을 보며 아이는 공부 자존감이 낮아지기 시작했다. 결국 몇 개월을 버티지 못하고 학원을 옮겼었다.토스트를 먹으며 진지하게 말하는 둘째에게 말했다.아이에게 이렇게 말하면서도 필자도 확신은 없었다. 초등 시절 아이를 설득해서 박물관 투어를 통한 역사교육이나 한국사 공부를 시켰어야 했을까? 자연 친화 어린이집 말고 영어 유치원을 보냈어야 했나? 가끔 후회가 되기도 한다. 혹시 셋째가 있었다면 역사 공부와 영유를 선택했을지도 모르겠다.둘째가 다닌 어린이집은 남양주의 자연 친화 어린이집이었다. 꼬마 농부들이 농장에서 고구마를 캐고, 흙 놀이를 하고, 커다란 잎사귀를 우산처럼 들고 비를 피하며 신나게 놀았다. 둘째는 그 시절이 행복했었다. 7세가 되자 아이들이 하나 둘 영어 유치원과 일반 유치원으로 옮겨 학생 수가 줄어들었다. 그때도 아이에게 물어봤다.아이는 단호했다. 남편도 나도 아이의 뜻을 존중했다. 그렇게 3년을 자연 친화 어린이집에서 자랐다. 어린이집 졸업을 한 달 앞두고 서울로 이사를 하며 고민에 빠졌다. 아이는 그곳에서 졸업을 원했기 때문이다. 어린이집의 배려로 명예 졸업식을 하고 서울로 이사를 했다.공부에 대한 욕심이 생긴 둘째는 요즘 고민이 많다. 공부를 잘하고 싶은데, 어떻게 해야 하는지 그 방법을 알지 못하기 때문이다. 책을 더 많이 읽고, 교과서를 더 꼼꼼하게 공부해야 한다는 것을 알면서도, 보다 쉽게 빠르게 성적 올리는 방법을 고민하는 것 같다. 그래서 초등 시절에 선행학습 하지 않은 것을 탓하는 것이다.책상에 앉아 고민하고, 노력하는 시간보다 지름길을 찾는 모습이 안타깝기도 했다. 쇼츠에 길들여진 부작용인지, 요즘 아이들 특성인지 모르겠다. 그래도 공부에 대해 진지하게 고민하고, 그것을 엄마에게 이야기해 주는 것만으로도 필자는 좋았다. 아이가 무엇을 힘들어하는지 알 수 있고, 엄마가 어떻게 도와주어야 하는지 상의할 수 있기 때문이다.지금 내가 할 수 있는 것은 꾸준히, 천천히, 차근차근 밟아 나가도록 격려하는 것과 학습에 길잡이가 되는 책을 추천하는 것이다. 엄마가 추천해 준 책을 읽는 것도, 거기서 방법을 찾아내는 것도 결국은 아이 스스로가 해내야 하는 것이다.학기가 시작되면, 매 학기 보는 시험의 굴레를 5년 동안 벗어날 수 없다. 아이는 그것이 부담스럽고 불안한 것이다. 잘하고 싶은데, 잘하지 못할까 봐 걱정되는 것이다. 필자는 공부에 욕심이 있다면 얼마든지 해낼 수 있다고 믿는다. 아이가 포기만 하지 않는다면 말이다.좌절하고, 고민하고, 슬럼프에서 이겨내는 방법을 찾는 것도 모두 아이의 몫일 뿐 부모가 대신해 줄 수는 없다. 막막한 공부의 바다에서 스스로 헤엄치고, 파도에 맞서는 방법을 깨닫고 도움이 필요할 때 손잡아 줄 수 있도록 가까운 곳에서 엄마가 대기하고 있다고 말해줄 뿐이다.사실, 필자도 엄마로서 다가올 중2병이 걱정이었다. 굳게 닫히고 잠긴 방문처럼, 아들과 엄마 사이에도 벽이 생길까 두려웠었다. 하지만 오늘처럼 이야기를 해 준다면 중2병도 잘 이겨낼 수 있을 것이라는 희망이 생겨 마음이 편안해졌다. 중2병이라는 말도 소통의 부재로부터 시작된 게 아닐까 싶다. 학기가 시작되면 맛있는 간식을 준비해 놓고 아들이 이런저런 이야기를 할 수 있도록 기다려야겠다.