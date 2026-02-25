민주당 충남도당 "김태흠·이장우, 시도민 앞에 사죄하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 충남도당이 최근 국회 법제사법위원회에서 ‘충남·대전 행정통합 특별법’ 처리가 무산된 것과 관련해 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장의 사죄를 촉구했다. ⓒ 충남도당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

더불어민주당 충남도당이 최근 국회 법제사법위원회에서 '충남·대전 행정통합 특별법' 처리가 무산된 것과 관련해 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장의 사죄를 촉구했다.25일 충남도 브리핑룸에서 기자회견을 연 이정문 충남도당위원장은 "충남과 대전의 미래를 볼모로 잡은 국민의힘의 무책임한 정치 행태를 강력히 규탄한다. 이는 단순한 일정 지연이 아니라 시도민에 대한 명백한 배신행위다"고 비판했다.민주당은 이번 행정통합 논의가 당초 국민의힘 측에서 먼저 시작됐다는 점을 강조했다. 이 위원장은 "통합의 필요성을 주장하며 법안까지 제출했던 국민의힘이 정작 결정적인 순간에 지역의 미래보다 선거의 유불리를 선택했다. 이건 스스로 내건 약속을 뒤집은 파렴치한 행태"라고 지적했다.행정통합이 정쟁의 도구가 아닌 '지역 생존'의 문제임을 역설한 이 위원장은 "수도권 일극체제 속에서 청년과 기업이 떠나가는 지방소멸의 골든타임이 지나가고 있다. 이재명 정부가 제시한 통합특별시 재정 지원과 권한 이양은 수도권에 맞설 마지막 기회였으나 국민의힘이 이를 걷어찼다"고 주장했다.기자회견에서 민주당 충남도당은 국민의힘 측에 행정통합 약속 번복에 대해 시도민 앞에 즉각 사죄할 것, 행정통합에 대한 찬반 입장을 회피하지 말고 분명히 밝힐 것, 통합 무산에 상응하는 실질적인 지방소멸 위기 극복 대안을 제시할 것을 요구했다.끝으로 이정문 위원장은 "지역의 운명을 권력 유지의 수단으로 삼는 정치는 반드시 심판받을 것"이라며 "더불어민주당은 행정통합을 통해 대한민국의 새로운 성장 거점을 만드는 길을 끝까지 책임지고 완성하겠다"고 밝혔다.