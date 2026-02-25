청와대 국민안전비서관 신설... "국민 일상 위협범죄 대응 역량 강화"

큰사진보기 ▲31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. 2025.12.31 ⓒ 권우성 관련사진보기

청와대가 25일 민정수석실 산하에 국민안전비서관을 신설한다고 밝혔다.강유정 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "국민 생활과 안전을 침해하는 다양한 범죄와 위협에 대해 국가 대응 역량을 강화하고 이재명 정부의 국정운영 핵심 가치인 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서"라고 이유를 밝혔다.그에 따르면, 국민안전비서관은 범죄예방과 공공안전정책을 총괄 조정하는 컨트롤타워 역할을 한다. 구체적으론 ▲ 국민안전 정책점검 및 법·제도 개선 ▲ 범죄·사고 대책의 체계적인 관리 ▲ 공공안전·범죄 실태 등을 종합 분석하여 민생 침해 요인을 예방하고 대응하는 역할을 수행할 예정이다.이에 대해 강 대변인은 "이재명 정부는 국민이 안심하고 생활할 수 있는 '안전한 사회', '기본이 튼튼한 사회' 실현을 위해 국민 일상을 위협하는 위험을 사전에 예방하고 대응할 수 있도록 통합 안전관리 체계를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 설명했다.한편, 신설된 국민안전비서관에는 이종원 충북경찰청장이 내정된 것으로 알려졌다. 충북 진천 출신인 이 비서관은 경찰대 7기로 서울 광진·송파경찰서장, 경찰청 경찰청 자치경찰지원팀장, 대전경찰청 자치경찰부장, 경기북부경찰청 생활안전부장, 경기남부경찰청 생활안전부장 등을 역임했다.