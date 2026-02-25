중증응급환자 이송 병원, 119구급대 대신 광역상황실이 맡는다

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

앞으로 심정지나 중증외상과 같은 위급 환자의 이송 병원을 보건복지부 산하 광역응급의료상황실이 맡는다. 그동안 119구급대가 이들 환자의 병원을 찾는 과정에서 오랜시간 거리를 도는 이른바 '응급실 뺑뺑이(미수용)' 지적이 제기됐었다. 정부는 이같은 비효율을 방지하고, 중증 응급환자를 일단 병원으로 옮기겠다는 취지다.보건복지부와 소방청은 25일 이런 내용의 '응급환자 이송체계 혁신 시범사업'을 계획을 발표했다. 이 시범사업은 광주광역시와 전북특별자치도, 전라남도 등 3개 광역 지자체에서 3월부터 5월까지 세 달 동안 실시된다. 정부는 그 성과를 토대로 올해 하반기 중 전국에 확대·적용할 표준 방안을 마련할 계획이다.이번 혁신안의 핵심은 119구급대가 반복적으로 수용 문의를 하는 것을 줄이기 위해 환자 상태별로 병원 선정 책임을 이원화한 것이다.'병원 전 단계 환자 중증도 분류체계(pre-KTAS)' 1·2단계에 해당하는 중증 응급환자의 경우 구급대가 현장 환자 정보를 광역응급의료상황실과 119구급상황관리센터에 동시에 전송하면 상황실이 즉시 병원의 수용 가능 여부를 확인해 이송 병원을 직접 지정한다. 지금까지 119구급대원이 일일이 병원에 전화해 이송 여부를 묻고 거부 당하며 시간을 허비해왔던 것을 개선해 환자 처치에만 전념하도록 하겠다는 취지다.만약 이송이 일정 시간 이상 지연될 경우 광역상황실이 중환자실, 수술실 등 의료 자원 현황 등을 고려해 환자 안정화 처치가 가능한 '우선 수용병원'을 안내해 먼저 안정화 처치를 받도록 한다. 이후 최종 치료가 가능한 병원으로 전원을 연계한다. 이때에도 119구급대가 환자 이송을 지원한다. 다만 심정지처럼 즉각적인 처치가 필요한 환자는 지침상 사전 지정 병원으로 곧바로 이송한다.비중증 응급환자에 대해서는 119구급대의 판단으로 병원을 선정, 환자 이송을 한다. 중등증 이하 응급(KTAS 3~5등급) 환자는 지역별 이송 지침과 병원의 실시간 의료자원 정보를 토대로 구급대가 병원을 정해 바로 이송한다.사전에 해당 병원에 환자 정보를 공유해야 한다. 다만, 환자의 상태가 급격하게 악화돼 중증으로 이어질 가능성이 높은 3단계 환자는 병원의 수용 능력을 미리 확인해야 한다.병원과 구급대 사이의 정보 공유도 강화한다. '119구급스마트시스템'을 통해 환자 정보와 병원의 중환자실·수술실 가동 현황, 영상 장비(MRI·CT) 보유 여부 등을 실시간으로 확인 가능토록 해 복지부 상황실 등이 적정 병원을 빠르게 찾을 수 있도록 한다. 병원 쪽은 응급환자를 받지 못하는 사유를 구체화하고, 질환별 수용 곤란 상황을 사전에 알리도록 의무화해 불필요한 대기와 혼선을 줄이겠다는 방침이다.이송 체계 개선과 함께 지역의료 기반 확충도 병행된다. 권역응급의료센터를 추가로 늘리고, 지역의사제 도입과 공공의대 설립 등을 통해 필수·응급의료 인력을 확보해 나간다는 계획이다.정은경 보건복지부 장관은 "지역사회의 특성에 맞는 해결방안을 만들기 위해서는 무엇보다 지역사회가 논의의 핵심 주체가 되어야 한다"면서 "응급실 미수용 문제 해결을 위해 지역사회, 보건복지부와 소방청 모두 공동의 책임의식을 가지고 이번 시범사업을 운영해 나가겠다"고 밝혔다.김승룡 소방청장 직무대행은 "중증 응급환자는 무엇보다 골든타임 확보가 필수"라면서 "이번 시범 사업은 응급환자를 적정 병원에 빨리 이송할 수 있는 최선의 방법을 찾는 과정이며, 소방은 오로지 국민이 길 위에서 불안에 떨지 않도록 생명 보호에 모든 역량을 집중할 것"이라고 전했다.한편 대한응급의학회는 이날 정부의 발표에 대해 "지역의 응급의료체계와 지침을 존중하고, 소통과 협업을 통해 시범사업이 시작됐다는 점에서 긍정적으로 평가한다"면서 "국민의 생명과 안전을 지키고, 응급의료 불안과 우려를 해소하려면 응급의료 분야를 과감히 지원하고 보장성을 강화해야 한다"고 입장을 냈다.