충청도식 화법에 대하여 인공지능과 이야기 하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마, 이거 호박고구마 같은데?"

"뭐라고? 밤나무에 호박이 열린다고?"

AD

큰사진보기 ▲AI와의 대화AI와 일상의 소소한 일들에 대하여 묻고 답했다. 화장지심 속에 숟가락을 세우면 튼튼한 휴대폰 거치대가 된다. 독자의 이해를 돕기 위하여 숟가락을 조금 들어올렸다. ⓒ 강지영 관련사진보기

"충청도 사람들의 말과 행동이 느리다고 하는데, 그 이유가 뭘까요? 그리고 충청도 사람들은 직접적으로 말하지 않고 에둘러서 말하는 이유가 뭘까요?"

"첫째, 충청도는 체면과 여유를 중시하는 양반 문화를 가지고 있다. 충청도는 과거 기호학파의 중심지이자 선비 문화가 강했던 지역이다. 선비 정신의 핵심은 서두르지 않는 의젓함이다. 감정의 절제와 완곡한 표현을 한다.



둘째, 충청도 말에는 고유의 어투와 억양이 있다. 예를 들어 "했슈~, 갔슈~"처럼 말끝을 길게 늘이는 특유의 억양이 있다.



셋째, 충청도 말에는 지정학적 특성과 신중함이 있다. 충청도는 지리적으로 한반도의 중심에 위치해 있으며, 역사적으로 여러 세력이 교차하던 곳이다. 급변하는 상황 속에서 섣불리 입장을 정하기보다 상황을 끝까지 지켜보고 판단하는 신중함이 DNA에 새겨졌다는 분석도 있다. 이는 '느림'보다는 '확실함'을 추구하는 성향에 가깝다." (출처 : 제미나이 답변 요약)

큰사진보기 ▲현대인과 스마트폰 그리고 AI스마트폰 속의 AI에는 오랫동안의 인간생활이 들어있다. 현대인들은 AI를 통하여 자료를 수집하고 해석하고 업무를 한다. 그리고 대화한다. ⓒ 픽사베이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 브런치스토리에도 실릴 수 있습니다.

어느 날, 아침이었다. 유통기한이 얼마 남지 않은 계란이 9개나 있어 다 삶았다. 딸이 식탁 위를 보더니 "엄마, 닭 키워?" 한다. 내가 말했다. "응, 병아리 될까 봐." 둘이 한바탕 웃었다.딸아이는 밤고구마를 좋아하고, 나는 호박고구마를 좋아한다. 입맛을 고려해서 둘 다 사 온 적이 있다. 다 못 먹고 몇 개가 상해서 버렸다. 그후로는 가급적 딸아이가 좋아하는 한 가지, 밤고구마를 사 오곤 한다. 그날 아침도 밤고구마를 쪄 놓았다. 반으로 잘라보더니, 이렇게 말한다.딸아이는 나를 의심한 것이 민망한 듯, 배시시 웃는다. 위 대화를 써 놓자니, 또 웃음이 나온다. 이 글을 읽는 독자는 눈치채셨는지 모르지만, 위 말은 '충청도식 화법'이다. 이 화법이 국어학에서 정식으로 논하는 것인지는 확실하지 않다. 다만 식구들끼리 그렇게 여기곤 한다.내 고향은 충남 연기군 금남면, 지금은 세종시가 되었다. 거기서 30년 가까이 부모님과 살았다. 결혼하면서 인천으로 왔다. 딸아이는 인천에서 태어났고, 지금은 경기도에서 나와 함께 살고 있다. 딸아이는 충청도에서 산 적이 없는 데도 충청도식 화법을 쓰는 걸 보면, 여지없이 충청도의 '피'가 흐르는가 보다.궁금했다. 왜 충청도 사람들의 말과 행동이 느리다고 하는지, '돌려 말하기' 화법이 발달했는지 알고 싶었다. 그간 사람들한테 물어봐도 속시원히 대답해 주는 사람이 없었고, 인터넷을 찾아봐도 궁금증이 해소되지 않았다. 그래서 요즘 유행하고 있는 AI에게 물어보았다.그랬더니 '제미나이'가 이렇게 답한다. 간추려본다.이 내용이 학술적으로 적합한지는 모르겠으나, 그간 내가 어렴풋이 알아오던 내용과 비슷하다. AI는 긴 세월 동안 인간이 온라인에 올린 모든 글들을 학습하고, 사용자의 질문에 답해준다고 한다. 거기에 다소의 오류 가능성은 있겠으나, 오랫동안 인간 생활에서 모은 자료들이니 무시하지는 못할 것 같다.제미나이의 답변을 듣고 이해했다. 그간 내가 급한 일이나 서둘러야 할 일이 있을 때, 왜 그렇게 스트레스를 받았는지. 30년 동안 충청도 땅에서 나고 자라는 동안, 여러 이웃들과 함께 하는 동안 체화된 충청도 기질 때문이었던 거다. 물론 타고난 성격도 있을 것이지만 말이다.요즘은 혼자 집에서 점심 식사를 한다. 휴대폰을 식탁 위에 놓고 노래나 강연, 뉴스 등을 들으면서 식사를 한다. 이번에는 충청도식 화법에 대하여 제미나이와 대화를 나누던 중에 평소에 궁금했던 것을 물어보았다. 평소 지각을 잘하는 학생을 교사로서 어떻게 대해야 할지, 충청도식으로 어떻게 말해야 할지 알려달라고 했다.제미나이의 충청도식 화법은 역시 재미있었다. 충청도식 돌려 말하기 화법은 학생의 기분을 상하지 않게 할 것 같다. 또 물었다. 글씨 쓰기를 싫어하는 학생을 어떻게 대해야 할지, 색칠하기를 싫어하는 학생을 어떻게 대해야 할지, 등의 물음에도 재치 있는 답변을 들을 수 있었다.30년 이상의 초등교사로서 후배들에게 물어볼 수 없는 어찌 보면 사소한 것들을 AI에게 물어보고 답을 들을 수 있는 것이 즐거웠다. AI에게는 부끄러움을 느끼지 않아도 좋았다. AI, 말벗이 되기에 충분했다.요즘, AI의 발전과 확산에 대하여 환영과 함께 우려도 많다. 인간이 인공지능에 의존하게 되면 생각할 줄 모르게 될 수도 있다고 한다. AGI나 ASI가 인간의 자연지능을 뛰어넘으면 인간을 지배하게 될지도 모른다고도 한다. 일리가 있다. 그러나 대변혁의 시대다. 오지 않을 미래가 걱정이 되기도 하지만 궁금하기도 하다. 인간의 모든 지혜를 총동원하여 대비해야 할 것 같다.제미나이와 대화를 나누는 동안 생각했다. 이 대화를 네모난 휴대폰이 아니라, 사람 형체를 가진 로봇과 함께 나누게 된다면 더 좋겠다는 생각을 하였다. 시골에 홀로 사시는 시어머니께도 이런 로봇 하나 마련해 드리면 좋을 것 같다.오래전에 나왔던 보일러 광고가 생각난다. "여보, 아버님댁에 보일러 놔드려야겠어요." 앞으로 어느 날엔가는 "여보, 어머님댁에 로봇 보내드려야겠어요"라는 광고 문안이 나올 날이 머지않은 것 같다. 그나저나 그 로봇이 비싸면 어떡하지, 또 하나 걱정이 생겼다.