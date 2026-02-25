[사진] 정부가 강조하는 '적정임금'이 철저하게 무시된 노동현장

큰사진보기 ▲24일 오후 5시, 비가 쏟아지는 가운데 부산대학교 대학본관 앞 천막에서 한국비정규교수노동조합 부산대분회가 임금교섭 승리를 위한 투쟁문화제를 열고 있다. 천막농성 58일차를 맞은 비정규교수들과 연대자 50여 명이 빗속에서도 자리를 지키며 ‘적정임금’ 보장을 촉구했다. 이날 문화제에서는 ‘박경화밴드’의 공연과 함께 강사 처우 개선을 요구하는 발언이 이어졌다. ⓒ 정남준 관련사진보기

24일 오후 5시, 비가 거세게 쏟아지던 가운데 부산광역시 장전동 부산대학교 대학본관 앞 천막에서 노랫소리가 울려 퍼졌다. 이날은 한국비정규교수노동조합 부산대분회의 천막농성 58일차. 비정규교수와 연대자 등 50여 명이 모여 임금교섭 승리를 위한 투쟁문화제를 열었다.이날 문화제는 '박경화밴드'의 공연으로 막을 올렸다. 빗줄기 속에서도 대학 본관 앞을 울린 힘찬 노래는 현장의 분위기를 단단히 묶어 세웠다. 공연 사이사이 이어진 발언에서 강사들은 교육자로서 감당하는 책임과 이를 뒷받침하지 못하는 처우 사이의 간극을 호소했다.노조가 이번 농성에서 내건 핵심 요구는 공무원 보수 인상률에 맞춘 강의료 인상과 실질임금 보전이다. 정부는 '적정임금'을 강조하고 있지만, 강사들에게는 그 기준이 충분히 적용되지 않고 있다는 것이 분회의 주장이다.2019년 강사에게 교원의 지위를 부여하는 '고등교육법 일부개정법률'이 시행된 이후 제도적 변화도 있었다. 공개채용 절차가 도입됐고, 원칙적으로 3년 고용 보장이 마련되면서 과거와 같은 학기 단위 초단기 계약은 상당 부분 개선됐다. 방학 중 임금 지급 역시 법에 명시돼 있다. 국립대 강사의 경우 교육부 예산으로 4주분의 방학 임금을 지급받고 있다.그러나 현장에서는 제도와 현실 사이의 간극이 여전히 크다는 지적이 나온다. 일부 대학에서는 3년 고용 보장이 제대로 지켜지지 않거나, 방학 임금이 제한적으로 지급돼 실질 소득은 '무임금에 가까운 수준'이라는 것이다. 특히 사립대 강사의 경우 방학 임금이 충분히 보장되지 않아 사실상 무임금 상태에 놓이는 사례도 적지 않다고 노조는 설명했다.부산대분회는 "제도가 만들어졌다고 해서 문제가 해결된 것은 아니다"라며 "강사법의 취지가 현장에서 온전히 구현되도록 재정 지원과 관리·감독이 강화돼야 한다"고 강조했다.한국비정규교수노동조합은 국공립대 강사 임금 문제를 개별 대학의 재정 사정에 맡겨둘 사안이 아니라고 본다. 강사 처우는 고등교육의 공공성과 직결된 문제이며, 국가 차원의 재정 책임과 기준 마련이 필요하다는 주장이다.부산대 분회 역시 "전국 국립대 가운데 강의료 수준이 높다"는 대학 측 설명과 별개로, 생계가 가능한 임금 기준을 마련해야 한다고 맞서고 있다. 공공부문 노동자의 임금 인상 기준이 존재하는 만큼, 국립대 강사에게도 그에 상응하는 인상 폭이 적용돼야 한다는 것이다.천막은 비에 젖었고, 바람은 차가웠다. 그럼에도 참가자들은 자리를 지켰다. 문화제가 끝난 뒤에도 일부 조합원들은 천막을 정비하며 다음 날을 준비했다.'적정임금'이라는 말이 공허한 구호에 머물지 않으려면, 그 기준은 현장에서 확인되어야 한다. 대학본관 앞 작은 천막은 지금, 고등교육 현장에서 일하는 비정규교수들의 노동이 얼마나 존중받고 있는지 사회에 묻고 있다.