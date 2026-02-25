서부발전, '에너지 전환 1호' 구미천연가스발전소 상업운전 개시

큰사진보기 ▲한국서부발전은 지난 24일 경북 구미하이테크밸리(5산단)에서 구미천연가스발전소 상업운전 기념식을 진행했다.<사진은 정병철 서부발전 구미건설본부장(앞줄 오른쪽 여섯 번째) 등 관계자들이 기념촬영하는 모습> ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

한국서부발전이 국내 최초 석탄화력 대체 연료전환 사업인 구미천연가스발전소의 상업운전에 돌입하며 국가 에너지 전환 정책의 첫걸음을 내디뎠다.서부발전은 지난 24일 구미하이테크밸리(5산단)에서 구미천연가스발전소 상업운전 기념식을 개최하고 본격적인 전력 생산에 들어갔다고 25일 밝혔다.이번 사업은 정부의 탄소중립 이행과 탈탄소 전략에 발맞춰 기존 석탄화력인 태안화력 1호기를 청정연료인 천연가스 복합화력발전으로 대체하는 국내 첫 사례다. 그동안 석탄 중심이던 발전 체계에서 친환경 연료로의 전환을 현실화한 상징적 사업으로 평가된다.구미천연가스발전소는 2022년 12월 착공 이후 약 38개월간의 공사를 거쳐 완공됐다. 2024년 11월 최초 수전을 시작으로 2025년 9월 가스터빈 최초 점화, 12월 스팀터빈 발전 개시를 순차적으로 진행했으며, 지난달 30일 240시간 연속 자동운전시험을 통과하면서 상업운전 요건을 모두 갖췄다.설비용량은 500메가와트(MW) 규모로, 이는 구미시 전력 자립률을 기존 6%에서 30% 수준까지 끌어올릴 수 있는 발전량이다. 지역 내 안정적 전력 공급 기반을 확충하는 동시에 산업단지 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.특히 발전소는 최신 저질소산화물(NOx) 연소기와 첨단 환경설비를 적용해 배출가스를 법적 기준치보다 크게 낮추는 친환경 공법으로 건설됐다. 건설 기간 중 약 15만 명의 고용 유발 효과와 함께 세수 증대 등 지역경제 활성화에도 긍정적 영향을 미친 것으로 분석된다.또한 서부발전은 발전소 건설과 병행해 경북 칠곡 북삼에서 구미까지 21.5km에 이르는 장거리 천연가스 배관망을 한국가스공사와 공동 구축했다. 이를 통해 약 2000억 원에 달하는 국가 중복투자 비용을 절감하는 성과를 거뒀으며, 이 공로로 2024년 정부 주관 적극행정 우수사례 경진대회에서 최우수상을 수상하기도 했다.서부발전은 이번 구미 사업이 향후 예정된 국내 석탄화력 대체 사업의 표준모델이 될 것으로 보고 있다. 정부의 에너지 전환 로드맵에 맞춰 안정적이고 체계적인 연료 전환을 이끌어 나가겠다는 방침이다.이정복 서부발전 사장은 "구미천연가스발전소는 국가 에너지 전환 정책의 출발점"이라며 "성공적인 에너지 전환의 표준 모델로 자리매김할 것"이라고 밝혔다. 이어 "남은 건설 및 전환 일정도 안전을 최우선 가치로 삼아 차질 없이 추진해 달라"고 당부했다.한편, 이날 기념식에는 정병철 서부발전 구미건설본부장을 비롯한 관계자들이 참석해 상업운전 개시를 축하했으며, 발전소 전경 공개와 함께 친환경 발전 전환의 의미를 공유했다.