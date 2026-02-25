'뉴이재명' 긍정한 박찬대 "국정운영의 기반, '갈라치기' 주의해야"

큰사진보기 ▲박찬대 더불어민주당 의원 ⓒ 유성호 관련사진보기

박찬대 더불어민주당 의원은 25일 최근 정치권을 중심으로 회자되는 '뉴이재명' 현상을 "민주적 기반 하에서 먹고사는 문제, 민생 경제, 평화를 풀어가는 (국정) 능력에 동조하는 사람들"이라며 긍정적으로 분석했다.박 의원은 이날 SBS '김태현의 정치쇼'에 출연해 "지난 대선에서 이재명 대통령을 찍지 않았던 국민도 지금 이 대통령의 지난 8~9개월 동안의 국정을 보면서 정파에 치우치지 않고, 실용적이면서 유능하고, 효과성을 보여주는 정치에 동의하는 분들 아니냐"라고 평가했다. 이들 정체성을 탈정파·실용 중심 새 지지층으로 본 것.'뉴이재명'은 윤석열 탄핵과 새 대선 이후 새롭게 유입된 이 대통령 지지층을 일컫는 말로, 이들의 민주당 입당 독려 포스터가 최근 온라인에 게시되면서 화제의 중심에 섰다. 대통령 지지율을 뒷받침하며 지난 민주당-조국혁신당 합당 논란 때 존재감을 드러냈다는 분석이 지배적이나, 일각에선 뉴(New)와 올드(Old)를 나누는 것 자체가 내부 갈등과 지지층 분열로 이어지는 것 아니냐는 비판도 나온다.박 의원은 그러나 이들이 "안정적인 국정운영의 기반이 될 것"이라며 "긍정적인 확장 효과"라고 봤다. 그는 "제가 중앙정치인으로 10년 국회의원을 했다"면서 "이제 시·도민 삶에 직접적인 영향을 미치는 지방선거를 생각하고 중앙정치 혼란함을 피해 이쪽(민생)으로 집중하다 보니, 그 부분을 긍정적으로 봐도 될 것 같다"고 덧붙였다. 실용과 실리, 성과 중심의 지지층이므로 환영한다는 뉘앙스다.그는 다만 뉴이재명이 내부 갈등 소재로 쓰이는 건 경계해야 한다고 강조했다. 박 의원은 "'뉴이재명'이라는 네이밍 자체가 갈라치기로 사용되는 것 아니냐, (이를 통해) 당내 갈등을 부추겨 정치적 이익을 얻는 것 아니냐는 우려와 염려가 있다"며 "개인적으로 계파 정치를 운운하거나 아니면 '뉴수박', '뉴이재명' 이런 식으로 (세력을) 나누는 것은 바람직하지 않다고 본다"고 했다.박 의원은 또 이를 대통령의 '운동장 넓히기'로도 연결했다. 그는 "최근 인사를 보면 친명(이재명) 중심 인사가 아니고, 비명 또는 반명까지도 다 안아서 능력에 따라 직책을 맡긴다"며 "사람을 넓게 쓰고, 운동장을 크게 쓰는 건 분명하다"고 했다. "여기엔 국민 삶을 개선시킬 능력이 있는 사람이라면 어떤 사람도 국무위원으로, 또는 지방자치단체장으로 나갔으면 좋겠다는 마음이 반영돼 있을 것"이란 추측이다.한편 유시민 전 노무현재단 이사장은 지난 18일 MBC '손석희의 질문들4'에 출연해 뉴이재명 현상 관련 앞선 우려를 표한 바 있다.그는 여기서 "아주 묘한 온라인 커뮤니티가 몇 있는데, 거기선 이재명 대통령만 훌륭하고 나머지는 다 쓰레기 취급을 한다", "그런 유튜브 방송과 커뮤니티를 중심으로 글을 실어 나르는 게 광범위하게 진행이 돼 왔다"며 "제가 지금 반명(이재명) 수괴처럼 돼 있는데, 그렇지 않다"라고 말했다. '친이재명'만 칭찬하고 나머지를 배척하는 게 현재 민주당엔 도움이 되지 않을 거란 분석이다.