'윤석열 파면 감사' 치킨집, 전광판 철거 요구에 "강제이행금 내겠다"

인천 남동구에서 치킨집을 운영하는 염규원 사장은 지난해 4월 윤 전 대통령 파면 선고 직후 가게 전광판에 "'피청구인 윤석열을 파면한다' 국민 여러분 감사합니다"라는 글을 띄웠습니다. 이를 찍은 사진이 온라인 커뮤니티와 SNS에서 공유되면서 큰 화제가 됐습니다.지난 2월 23일 인천시 남동구는 염 사장에게 다음 달 6일까지 불법 LED 전광판을 철거하지 않으면 이행강제금 80만 원을 부과한다는 내용의 사전 통지서를 보냈습니다.염 사장은 25일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>과의 인터뷰에서 구청의 철거 지시에 대한 명확한 입장을 밝혔습니다. 그는 "강제 철거는 불가능하고 이행강제금을 부과한다고 하니 계속 낼 수밖에 없다"면서 "구청 지시대로 철거할 계획은 전혀 없다"라고 말했습니다.염 사장이 전광판에 윤 전 대통령 파면 축하 문구를 올린 결정적 계기는 소상공인으로서 느꼈던 절박한 생존 위기였습니다. 그는 지난 2024년 11월 2일, 자신의 인생에서 마지막 장사라는 생각으로 남은 돈을 모두 끌어모아 치킨집을 열었습니다. 하지만 불과 한 달 만인 12월 3일 비상계엄 사태가 터졌습니다.그는 "계엄령이 성공해 통행금지가 내려지면 장사는 접어야 하는데, 건물주가 월세를 안 받는 것도 아니고 대출 빚도 갚아야 하는 캄캄한 상황이었다"라며 "담을 넘어 국회로 진입해 계엄을 막아준 분들을 뒤에서나마 응원하고 싶어 전광판에 띄우게 됐다"라고 말했습니다.소신을 밝힌 대가는 혹독했습니다. 전광판 문구가 언론과 온라인 커뮤니티를 통해 알려진 후, 가게에는 입에 담기 힘든 욕설과 항의 전화가 빗발쳤습니다. 그는 "거의 한 달 동안은 전화기를 아예 꺼놓고 받을 수가 없었다"라며 "동네에 어르신들이 많이 사셔서 욕도 먹고 매출에도 직접적인 타격을 받았다"라고 밝혔습니다.염 사장이 전광판으로 사회적 메시지를 낸 것은 이번이 처음이 아닙니다. 그는 지난 2014년 4월 16일 세월호 참사 직후부터 꾸준히 추모 글을 띄워왔습니다. 참사 두 달 전인 2월, 가족 20여 명과 함께 세월호를 타고 제주도 여행을 다녀왔던 뼈아픈 기억 때문입니다.그는 "당시 우리가 탔을 때 승객들이 자는 객실 바로 옆이 갑판이었기에, 아이들이 구명조끼만 입고 밖으로 나왔어도 다 살지 않았을까 하는 생각에 너무 가슴이 아팠다"라며 "누군가는 이 비극을 계속 기억해 주길 바라는 마음에 추모 글을 올리기 시작했다"고 말했습니다.염 사장은 세월호 추모 문구 때문에 폭행 사건의 피해자가 되기도 했습니다. 한 손님이 자신을 세월호 유족이라 사칭하며 염 사장에게 폭행을 가해, 눈 주위 뼈가 부러지는 '안와골절' 부상을 입혔습니다. 그는 "처음에는 세월호 유족이라고 해서 처벌을 원치 않아 안산과 인천 부평의 추모관 등에 일일이 전화를 걸어 확인해 봤다"라며 "직접 수소문한 끝에 진짜 유족이 아니라는 사실을 확인하고 절차대로 고소를 진행했다"고 밝혔습니다.그는 "가해자는 내게 단 한 번도 사과하지 않았는데 사건이 벌금으로 너무 간단히 끝날 것 같다"라며 "벌금 몇 푼 내고 끝나면 제2, 제3의 피해자가 또 나올 수 있기 때문에 이대로 가볍게 끝내고 싶지 않다"라고 강조했습니다.염 사장은 전광판을 규격에 맞춰 합법적으로 운영할 의향이 없느냐는 질문에 "저도 규격을 알아봤지만, 글씨가 움직이는 모든 전광판은 다 불법이었다"라며 "장사하는 곳에 흔히 켜져 있는 전광판들이 전부 불법이라는 사실을 알게 됐다"라고 말했습니다.염 사장은 1999년 학생 50여 명이 희생된 인천 인현동 화재 참사 유가족이 여전히 제대로 된 합의 없이 시위를 이어가고 있는 척박한 현실을 언급하며, 우리 사회가 잊지 말아야 할 아픔과 연대하겠다는 뜻을 묵묵히 실천하겠다고 밝혔습니다. 비록 무거운 이행강제금을 계속 내야 하고 누군가에게 비난을 받더라도, 치킨집 전광판은 당분간 꺼지지 않을 전망입니다.