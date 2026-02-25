'벌목은 임시 방편일 뿐' 도심 속 백로 서식지 공동 모니터링

2월의 눈발이 흩날리던 24일 오전, 충북 청주시 송절동 백로 서식지를 찾았다. 대전과 전주, 청주의 환경 활동가들이 한자리에 모였다. 나뭇가지에 남아 있는 둥지 흔적을 확인하고, 일찍 번식을 준비하는 왜가리 무리를 망원경으로 따라갔다. 번식기를 앞둔 서식지의 긴장감이 현장에 고스란히 감돌았다.
이번 현장 답사는 '백로와 인간 공존의 길을 잇다!' 프로젝트의 첫 공동 모니터링이다. 이 사업은 현대자동차와 사랑의열매가 지원하고, 환경재단이 주최한다. 대전환경운동연합·전북환경운동연합·청주충북환경운동연합이 공동주관해 현장을 맡았다.
송절동 백로 번식지는 2000년대 초반부터 유지돼 온 도심 내 집단 서식지다. 그러나 인근에 테크노폴리스 택지개발이 진행되면서 새로운 갈등이 예고되고 있다. 택지 조성 단계에서부터 집단 번식지와 주거단지의 이격을 위해 공원 배치를 서식지 인접 지역에 두어야 한다는 요구가 제기됐지만, 이러한 의견은 설계 과정에서 반영되지 않았다. 향후 택지가 완공되고 본격적인 입주가 시작될 경우, 집단 번식에 따른 소음과 악취 민원이 반복될 가능성이 높은 상황이다. 택지개발전 사전 모니터링이 매우 중요한 위치인 이유이기도 하다.
금강 수계를 따라 형성된 도심 백로 서식지는 해마다 같은 갈등을 반복해 왔다. 번식기만 되면 악취와 소음 민원이 쏟아지고, 일부 지자체는 서식지 나무를 베어내는 방식으로 대응해 왔다. 하지만 현장에서 확인해 온 경험은 분명하다. 벌목은 해결이 아니라 이동일 뿐이다. 서식지를 잃은 백로는 인근 주거지로 옮겨가고, 민원은 다른 곳에서 다시 시작된다. 도심 숲만 훼손되는 악순환이 반복돼 왔다.
대전에서는 남선공원, 내동, 궁동 카이스트 일대 등에서 총 네 차례 벌목이 진행됐다. 청주역시 남중학교 등에서 벌목이 진행되었다. 그러나 결과는 갈등은 줄지 않았고, 서식지만 옮겨지는 풍선효과를 낳았다. 집단번식지라는 폭탄돌리기로 해결이 임시방편에 불과 할 뿐이었다.
지난해 6월 대전 선화초등학교 인근에서는 더 큰 일이 벌어졌다. 대대적인 벌목 과정에서 어린 백로 115개체가 둥지에서 추락했다. 대전야생동물구조관리센터가 긴급 구조에 나섰지만, 이 가운데 30여 개체는 끝내 폐사했다.
대전환경운동연합의 요구로 현장에서 구조된 백로 35마리는 다리에 '노란 가락지'를 달고 자연으로 돌려보냈다. 단순한 표식이 아니다. 이들이 어디로 가는지, 다시 돌아오는지 시민과 함께 끝까지 확인하겠다는 약속이다. 앞으로 시민 참여 모니터링을 통해 개체의 생존과 이동을 추적할 계획이다.
[관련기사] 노란 가락지 단 백로들, 다시 하천으로... 이런 사연이 있습니다
https://omn.kr/2f40p
백로 이동의 실체가 처음 분명하게 드러난 것은 2014년 남선공원 사례였다. 당시 구조 개체에 GPS 무선추적기를 부착한 결과, 이 백로는 한국에서 베트남 남부 뚜이호아까지 약 3,200km를 이동한 것으로 확인됐다. 금강권 백로가 이미 국제적 이동 생태계 속에 있다는 사실이 과학적으로 입증된 것으로 볼 수 있다.
백로 갈등은 특정 도시의 문제가 아니다. 금강 수계를 공유하는 대전, 청주, 전주 모두 같은 상황을 겪고 있다. 그럼에도 많은 지자체는 여전히 '벌목'이라는 단기 처방에 머물러 있다. 올해 우리는 방식을 바꾸려 한다. 세 지역 환경운동연합은 상반기 동안 공동 모니터링을 집중적으로 진행한다. 광역 단위 서식 현황을 파악하기 위해 지역별 순회 조사를 진행하고, 각 지역에서는 월 1회 이상 둥지 수, 종별 개체수, 번식 수종을 정밀 기록할 예정이다. 수집된 데이터는 시민이 함께 보는 온라인 서식지 지도로 구축한다. 축적된 기록은 지자체가 '제거'가 아니라 '관리와 공존'을 선택하도록 만드는 근거가 될 것이다.
3단체는 이미 2024년 일본 홋카이도 왜가리연구회와의 교류로 첫 발을 뗐고, 올해는 베트남과의 연대를 본격화한다. 호치민 인근 랑센 습지 보전 사례를 배우고, 베트남·한국·일본을 잇는 '아시아 백로 네트워크'를 구축할 계획이다.
청주 송절동 현장에서 박종순 청주충북환경운동연합 사무처장은 이렇게 말했다. "백로가 찾아오는 도심 하천은 그만큼 환경이 살아 있다는 증거입니다. 이제 백로를 민원의 대상이 아니라 도시 생태 가치를 보여주는 깃대종으로 다시 보아야 합니다." 눈발 속에서 시작된 이번 공동 모니터링이, 반복돼 온 갈등의 흐름을 바꿀 수 있는 계기를 만들기를 바라본다.