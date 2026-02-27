임헌영의 '상처와 화살'

큰사진보기 ▲임헌영 민족문제연구소장. 문학평론가이기도 한 그는 지난 9월 유럽과 러시아의 문학 거장들의 생가, 작품의 배경 소재지 등을 돌아본 소감을 <임헌영의 유럽문학기행>이란 책에 담아 내놓기도 했다. ⓒ 이정환 관련사진보기

문학예술이 감내할 여러 주제는 궁극적으로는 평화인데, 그 적극적인 평화란 민주주의와 복지가 전 지구에 두루 실현되는 상태일 것이다. 다만 거기에 도달하는 과정이 지난한데, 당장 우리만 해도 윤석열이 빛의 혁명으로 된서리를 맞은 지 1년이 지났건만 여전히 그 세력이 남아 세상을 어지럽히고 있지 않나. 빛의 혁명이 없었다면 어찌 되었을지 아찔하다. 빛의 혁명이 성공한 데는 K-컬쳐 라는 탄탄한 기반이 있었으며, 그 기반에 인문학이 자리하고 있음은 누구도 부인할 수 없다. 더 나아가 윤석열과 그 세력이 인문학의 백치였기에 이런 흉악한 짓을 저질렀대도 지나치지 않을 것이다. 따라서 범국민적인 차원에서 인문학을 고양하자는 절박함이 제기될 수 밖에 없다.



책의 처음에 나오는 셰에라자드는 페르시아의 무자비한 독재자 샤리야르의 왕비로, 세계 예술사에서 그만큼 뛰어난 인문학 소양을 갖춘 이는 없을 것이다. 더 나아가 그 인문학적인 총명함으로 잔혹한 독재자를 참회시켰기에 우리가 이룩한 빛의 혁명 정신과도 일맥상통한다. 책의 서문을 셰에라자드로 시작한 까닭이다.



이어서 고대부터 지금까지 평화로웠던 원시 사회에서 어떻게 가족 - 사유 재산제 - 국가 체제가 형성되었는지를 추적한다. 그 과정에서 통치자가 피지배 세력을 착취하려고 신앙을 만들었음을 밝히고, 세계 모든 종교의 변천 과정을 인문학적인 시각으로 축약, 정리했다. 이어 역사학의 변천 과정을 추적하며 인간의 역사란 바로 전쟁사의 연속이며, 그 전쟁은 혁명사와 맞닿아 있기에 이 분야의 명저들 또한 소상히 규명했다. 마지막으로 인문학이 급변하는 시대에 대응할 수 있는 전위주의 미학론을 다뤘다. 순수 예술론부터 최첨단 미학의 모험을 토해 현대의 인문학은 그 절정에 이르게 될 것이다.

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

임헌영(1941~) 문학평론가가 <상처와 화살, 인문학으로 세상읽기>(보리)를 펴냈다. 경북 의성에서 태어나 <경향신문> 기자를 거쳐 1966년 <현대문학>으로 등단하고 오랫동안 진보진영의 문학평론가로 활동하였다.박정희·전두환 시대에 두 차례 옥고를 치르면서도 직필·정론의 붓을 바꾸거나 꺾지 않았다.역사문제연구소 부소장, 중앙대 겸임교수를 지내고 한국문학평론가협회회장, 세계한민족 연합공동대표 등을 역임했다. 2003년부터 민족문제연구소 소장으로 재직하면서 <친일인명사전>을 펴냈다.지은 책으로는 <불확실성 시대의 문학>, 리영희와의 대담집 <대화>, <문학의 길 역사의 광장 - 문학가 임헌영과의 대화(대담 유성호)>, <한국 소설 정치를 통매하다>, <한국현대 필화사>, 수필집 <눈동자와 입술> 등 40여 권이 있다.임헌영 평론가는 지난 1월 국립한국문학관 관장으로 취임, "문단 아닌 대중 중심으로 운영하겠다."는 운영방침을 밝히고, 한국문학이 웹 소설 등 다양한 장르를 포용해야 한다고 말했다.소개하는 글은 <상처와 화살>의 맺는 글 '내가 사용하는 언어에 평화 있어라'의 중간 부분이다.