최초의 여권선언서 '여권통문'

큰사진보기 ▲1898년 9월 1일의 ‘여권통문' 참여자들. ⓒ 사단법인 역사.여성.미래 관련사진보기

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

역사상 어느 때나 시대를 앞서가는 선각자들이 있다. 성리학의 남존여비, 가부장제의 낡은 족쇄가 유지되던 시기에 발화성이 큰 촛불이 켜졌다.1898년 9월 1일, 이소사(李召史) 등 서울 북촌의 여성 300~400명이 우리나라 최초의 여권선언서인 〈여권통문(女權通文)〉을 발표한 것이다. 여성의 평등한 교육권·정치참여권·경제활동 참여권의 요구가 담겼다.주요 내용을 정리하면 첫째, 조선의 여성은 마치 귀먹고 눈 어두운 병신과 같다. 여성은 먼저 '의식의 병신'으로부터 해방되어야 한다. 둘째, 남자와 똑같은 온전한 신체를 가진 평등한 인간인 여성이 어째서 평생동안 깊은 규중에 갇혀 남자의 절제를 받아야만 하는가. 셋째, 여성들의 의식을 깨우치고 사회진출 능력을 갖기 위해서는 무엇보다 여성들이 남자와 평등한 교육을 받아야 한다.(<황성신문>, 1898년 9월 8일 논설.) 남녀평등을 위해 여학교 설립을 추진하겠다는 선언이었다.우리나라 최초의 여성인권선언의 역사성을 갖는 〈여권통문〉은 여성들이 천주교의 전래와 동학의 포교에서 남녀평등 의식이 트이면서 시작되었다. 여성들 스스로가 여권을 선언한 데 이어 여성 교육을 실현하기 위해 후원 여성 단체인 찬양회(贊襄會)를 조직하고, 이 단체는 우리나라 최초의 근대적 여성단체로서 여학교 설립과 여성계몽사업을 2대 목표로 삼아 이듬해(1899년) 2월 우리나라 최초의 여학교인 순성학교(順成學校)를 설립하였다.이렇게 시작된 여권운동은 외세의 침략 시기와 맞물리면서 여성선각자들에게는 여권운동과 민족운동을 동시에 수행해야 하는 이중(二重)의 질곡과 함께 사명감이 부여되고 '역사의 현장'에 등장한다.여성들이 '역사현장'에 본격적으로 참여한 것은 1895년 명성황후가 일본인들에게 살해당하고 전국 각지에서 의병이 궐기하는(을미의병), 그때 강원도 춘천의 윤희순은 시아버지와 함께 직접 의병으로 나섰다. 그리고 여성의병단을 조직하여 활동하는 등 우리나라 여성항일운동가 제1호의 기록을 갖는다.다수의 여성들이 최초로 역사현장에 참여한 것은 국채보상운동이다. 1907년 대구에서 시작된 '나랏빚 갚기' 운동은 곧 전국 각지로 파급되고, 여성들의 주도로 각급 여성단체가 속속 결성되면서 전국적 규모로 확산되었다.전국 각지에서 이에 동참하는 여성단체가 조직되었다. 서울 부인 감찬회(感贊會), 대안동 국채보상부인회, 인천 적성회(積成會), 대구 국채보상 탈환회(脫環會), 부산 좌천리부인회감선의연회, 삼화항(현 전남포) 패물폐지부인회, 창원항 국채보상부인회, 선천 의성회, 안악 국채보상탈환회, 안성 장기동부인모집소, 진주 애국부인회, 남양 의성회, 김포 국채보상의무소, 제주도 삼도리부인회 등이 그것이다. 감찬회(感贊會)는 반찬 가짓수를 줄여서, 탈환회(脫環會)는 금가락지를 빼서 그 돈으로 나라 빚을 갚자는 모임이다.많은 여성들이 아침저녁으로 반찬값을 줄이거나 애지중지해 온 패물을 내놓기도 했다. 또 가난한 과부나 노파는 품삯을, 혼례를 앞둔 처녀는 혼수감을 내놓기도 하고 어떤 여성은 자신의 머리칼을 잘라 팔아서 의연금을 내놓기도 했다. 당시 삼화항 패물폐지부인회 소속이었던 안중근 의사의 모친 조마리아 여사는 은가락지 2쌍, 은투호(노리개) 2개, 은장도 1개, 은 귀이개 2개 등 총 10종에 넉 냥 닷 돈(20원 상당)을 쾌척했다.이때까지만 해도 소수의 깨어 있는 여성들이 국권회복운동에 참여하고, 다수는 여전히 전통적인 족쇄인 여필종부와 가정이라는 울타리에 갇혀 살았다.