26.02.25 10:12최종 업데이트 26.02.25 10:12

용인도시공사, 생성형 AI 챗봇 도입... "24시간 시민 소통"

음성 인식 기능 탑재 등 디지털 취약계층 접근성 대폭 개선

경기 용인도시공사가 공사 홈페이지에 생성형 AI 기반 ‘대화형 챗봇 서비스’를 본격 제공한다.
경기 용인도시공사가 공사 홈페이지에 생성형 AI 기반 '대화형 챗봇 서비스'를 본격 제공한다.

경기 용인도시공사가 공사 홈페이지에 생성형 AI 기반 '대화형 챗봇 서비스'를 본격 제공한다.

이번 AI 챗봇은 시민이 공사 홈페이지(PC·모바일)에서 필요한 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 지원하는 24시간 자동 응대 서비스다. 이용자는 별도의 검색 과정 없이 자연어로 질문하면 관련 정보를 실시간으로 안내받을 수 있다.

특히 고령자·장애인·외국인 등 디지털 환경에 익숙하지 않은 시민도 쉽게 이용할 수 있도록 음성 입력 기능과 직관적인 인터페이스를 적용한 점이 강점이다. 이를 통해 시간과 장소에 구애받지 않고 공사 주요 업무와 시설 이용 정보를 확인할 수 있다.

신경철 사장은"이번 AI 챗봇 도입은 시민 누구나 공사 정보를 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위한 디지털포용 실천의 일환"이라며, "앞으로도 시민 중심의 스마트 대민서비스 확대를 통해 디지털 기반 공공서비스 혁신을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

용인도시공사는 AI 챗봇을 통해 단순·반복 문의를 24시간 효율적으로 처리하는 한편, 축적된 이용 데이터를 분석하고 시민 만족도 조사를 실시해 답변의 정확도와 서비스 품질을 지속적으로 고도화할 방침이다.

#용인시#용인도시공사

