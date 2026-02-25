'쇄신요구' 침묵 장동혁, 이젠 송언석도 논란... 국힘 지도부에 무슨 일이

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 19일 윤석열 전 대통령 내란 혐의 1심 선고가 진행되는 와중에 서울 여의도 국회 본관 국민의힘 원내대표실로 들어가고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘이 총체적 난국에 빠졌습니다. 6·3 지방선거가 불과 100일도 채 남지 않은 시점에서, 지도부가 자중지란의 늪에서 헤어나오지 못하고 있는 형국입니다. 당대표는 이른바 '윤석열 지키기'에 매몰돼 당 안팎의 쇄신 요구에 귀를 닫아버렸고, 원내대표는 지역 이슈로 토론하다가 홧김에 사퇴를 선언하는 촌극까지 벌어졌습니다.24일 국민의힘 의원총회에선 지도부를 향한 성토가 이어졌습니다. 신성범 의원은 "박근혜 전 대통령 탄핵 이후 우리 당이 그냥 살아난 게 아니다"라며 "우리가 변화하는 모습을 계속 보여서 기회가 온 것인데, 현재는 당이 하나도 변화하지 않고 있다"라고 말했습니다. 송석준 의원도 "(장 대표가) 윤 전 대통령 절연 같은 어려운 일은 회피하고, 쉬운 일인 내부 징계, 갈라치기만 집중한다"라고 말했습니다. 조은희 의원 역시 "윤석열 수호 노선으로 지방선거를 치르는 것이 맞는지 전 당원 투표를 하자"라고 말했습니다.당내 소장파 모임인 '대안과 미래'는 당 지도부에 지방선거 노선을 논의할 의원총회 개최를 요구했습니다. 그러나 송언석 원내대표가 3월 3일까지 의원총회 개최가 어렵다고 답하자, 이날 오후 당에 25일자 의원총회 소집 요구서를 제출했습니다.절윤 촉구와 지도부의 노선 변경을 요구하는 목소리가 나왔지만, 장 대표는 이날 의원총회에선 아무런 발언을 하지 않았습니다. 오히려 장 대표는 이날 채널A 유튜브 방송에 출연해 절윤 논쟁을 두고 "민주당이 파놓은 프레임이다"라며 "우리가 거기에서 허우적대면, 국민 마음에서 멀어질 수밖에 없다"라고 말했습니다.김민전 의원은 "윤 전 대통령을 탄핵해서 이런 일이 생기는 것 아니냐"라며 쇄신파를 향해 "민주당의 프레임에 놀아나고 있다"라고 말했습니다. 여기에 친윤계 원외 당협위원장들은 장 대표 사퇴를 촉구한 인사들을 해당 행위로 몰아 윤리위원회에 제소하겠다며 으름장을 놓는 등 갈등에 기름을 붓고 있습니다.사실상 '윤어게인' 절연 거부로 논란을 빚고 있는 장동혁 대표에 이어, 이번엔 같은 당 송언석 원내대표가 대구·경북 통합 문제를 두고 보인 태도로 시끄럽습니다.사건의 발단은 이날 비공개 의원총회였습니다. 언론 보도에 따르면, 국회 법제사법위원회를 통과하지 못한 TK 통합 특별법안을 두고, 통합에 찬성하는 주호영 의원(대구 수성갑)이 "지도부에서 (누가 대구·경북 통합에) 반대했는지 밝히라"라고 요구했습니다. 권영진 의원(대구 달서병)까지 가세해 압박하자, 송 원내대표는 "지역 주민 의견 수렴 절차를 넣어달라고 했을 뿐 반대한 건 아니다"라며 "동의할 수 없다"라고 말했습니다. 그는 이 말을 끝으로 불쾌감을 감추지 못한 채 원내대표직 사의를 표명하고 회의장을 박차고 나갔다고 합니다.이날 오후 송 원내대표는 자신의 페이스북에 "행정통합이 야당을 이간질하고, 국민을 갈라치기하는 이재명 대표의 호남 몰아주기를 위한 수단이 돼서는 안 된다"라며 "국민의힘은 지역 균형 발전을 위한 최선의 행정통합 설계를 위해 끝까지 책임 있는 논의에 임하겠다"라고 밝혔습니다.이런 가운데 국민의힘 4선 이상 의원 14명은 이날 오후 별도로 만나 당 분열 상황과 장 대표 노선 등을 논의했습니다.회동에 참석한 이종배 의원은 회동 후 기자들을 만나 "지금 상황에선 지방선거를 치르기 매우 어렵다는 데 모두 공감했다"라며 "당 대표에게 민심 전달을 위해 중진 의원과의 면담을 요청하겠다"라고 말했습니다.다만, 절윤에 대해선 의원들 사이에서도 의견이 분분하다고 합니다. 위기에는 공감하지만, 절윤을 공식적으로 내세우는 것은 부담스러워하는 중진들의 한계가 고스란히 드러나는 대목입니다.국민의힘 관계자는 <조선일보>에 "차떼기 대선 자금 수사로 당이 위기였을 때인 2004년에 선배 영남 중진 의원들은 대거 불출마를 선언하며 당을 살리는 선당후사의 모습을 보였다"라며 "지금 영남 의원, 특히 TK 의원 다수는 다음 총선 공천 등에 몰두하는 보신주의로 일관하고 있다"라고 강하게 비판했습니다.