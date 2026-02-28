2월 마지막 날, 희소질환 아이 엄마는 가슴이 답답합니다

작가-활동가로 살고 싶은 사람. 아이의 선천성 희소질환 '클리펠-트레노네이 증후군(KT 증후군)'을 계기로 <아이는 누가 길러요>를 썼다. 한국PROS환자단체 대표, 부천시 공공병원설립 시민추진위원회 사무국장으로 일하고 있다.

이 기자의 최신기사 반년마다 아이 신발 사려고 50만 원을 씁니다, 왜냐면요