어린이집 장기 미종사자 보수교육이 있는지 몰랐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲보수교육이 이수되지 않은 자격미달의 교사를 채용하지 않는다는 것은 사회 시스템이 건강하게 돌아가고 있다는 증거다. ⓒ meganwatson on Unsplash 관련사진보기

AD