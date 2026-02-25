김동연 경기도지사, '달달버스' 시즌2 재시동... "키워드는 집중·소통·체감"

큰사진보기 ▲"민생경제 현장투어(달달버스) 출정식"김동연 경기도지사가 24일 오후, 경기융합타운 내 부지에서 열린 '민생경제 현장투어(달달버스) 출정식'에서 "민생경제 현장투어 '두 번째 출발' 달라질 때까지 달려갑니다" 프로젝트 소개를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 '민생경제 현장 투어(달달버스)'를 다시 시작한다.24일, 광교 경기융합타운 내 부지에서 '민생경제 현장투어(달달버스) 출정식'을 가진 김동연 지사는 "집중과 속도, 체감"을 키워드로 제시했다.김 지사는 "작년 8월부터 5개월에 걸쳐서 첫 번째 달달버스를 마무리하고, 내일(25일)부터 두 번째 달달버스를 시작한다"며 "첫 번째 달달버스의 키워드가 경청, 소통, 해결이었다면 이번에는 집중과 속도, 체감이다. 경기도 현안과제에 집중해 속도감 있게 처리하고 도민이 체감할 만큼 변화시키겠다"고 밝혔다.이어 "주거, 반도체, 생활SOC, 노동, 기후, 돌봄 등 6개의 주제를 가지고 달달버스를 열심히 달려보도록 하겠다"며 "새로운 경기도의 모토가 '내 생활의 플러스'다. 생활비 절감이라든지 격차 해소라든지 일자리 문제를 해결해 도민들의 생활과 삶을 바꾸도록 하겠다"고 말했다.첫 번째 문제를 '주거'로 선정한 데 대해서는 "이재명정부에서 부동산 문제 해결을 위해 집중 노력을 하고 있다. 국정 제1동반자이자 현장을 해결하는 책임자로서 경기도가 나서서 중앙정부가 역점을 두고 있는 부동산 문제 해결을 현장에서 직접 돕겠다"고 강조했다.이날 자신의 페이스북을 통해서도 김 지사는 "이번엔 '달라질 때까지 달려갑니다'라는 약속을 안고 도민 곁으로 달려간다"며 "달달버스 시즌 2의 키워드는 '집중, 속도, 체감'이다. 집중적으로, 속도감 있게, 체감할 만한 변화를 만들겠다는 다짐이다"라고 밝혔다.특히, "첫 번째 테마는 '주거'이다. '나답게 사는 집', '나답게 사는 도시'로 정부의 부동산 공급 정책을 경기도가 가장 굳건히 뒷받침하겠다"고 강조했다.한편, 이번 '민생경제 현장투어'는 2월 25일 남양주시를 시작으로 4월 3일까지 "달라질 때까지 달려갑니다"라는 슬로건으로 진행된다.이번 계기에 김동연 지사는 '달달버스'를 타고 도내 주요 정책 현장이나 시군 현안이 있는 곳에 방문해 타운홀미팅, 국회토론회, 주민간담회 등 다양한 방식으로 도민들과 소통하고 추진방안을 논의하며, 경제·민생 과제의 실효성 있는 해법을 제시할 예정이다.이를 통해 제도 개선, 예산 연계, 기관 협력 등 실행 가능한 해결책을 제시하고 현장 접수 민원과 건의사항에 대해서는 지속적인 맞춤형 지원·관리를 추진할 방침이다.첫 번째 방문 주제는 '주거복지'로, 김동연 지사는 25일 남양주 다산동 경기 유니티에서 주민간담회를 열고 경기도형 공공주택 및 노후신도시·원도심의 비전을 발표하고 퇴계원 재개발 정비사업 현장을 방문할 계획이다.두 번째 방문은 이틀 후인 27일 용인특례시에서 '반도체'를 중심으로 단국대에서 'K-반도체 메가클러스터 상생 타운홀 미팅'을 개최한다.