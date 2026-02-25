이스라엘 사해를 지나며 보이는 것들

2026년 1월 중순부터 열흘간 세계 4대 문명의 한 축이라 할 수 있는 나일강 문명의 이집트와 이스라엘, 요르단 지역을 문명사적으로 생각해 보며 쓴 것입니다.

큰사진보기 ▲죽음의 호수로 불리는 사해(염해)사해의 가장 자리는 높은 염도로 인해 하얀 소금이 쌓인 것처럼 색깔이 뚜렷하다. ⓒ 정윤섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲사해 인근의 대추야자나무불모의 광야지대에 조림식으로 길러지고 있는 대추야자나무 농장이다. ⓒ 정윤섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲사해 인근의 비닐하우스 단지보통 키부츠에서 공동경작으로 운영되고 있는 넓은 비닐하우스 단지가 이채롭다. ⓒ 정윤섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍해와 인접한 남부 타바항 휴양지이스라엘의 가장 남쪽인 타바항 인근은 겨울에도 수영을 할 수 있는 휴양지 분위기다. ⓒ 정윤섭 관련사진보기

이스라엘과 하마스 간의 휴전 협정으로 인해 숨 고르기를 한 때문일까? 전쟁은 벌써 2년이 넘게 이어져 오고 있지만 전쟁이 끝났다는 소식은 없다. 지난해 6월 이란과 이스라엘이 미사일을 주고받은 상황을 생각하면 아직도 이스라엘 여행을 갈까 말까로 망설이게 한다.전쟁의 기운은 지금도 언제 폭발할지 모를 긴장감으로 다가온다. TV로 전해지는 이스라엘의 가자지구 공격으로 초토화된 시가지 모습은 전쟁에 대한 비극이 얼마나 고통스런 결과를 낳게 하는 가를 보여준다.그 전쟁의 긴장이 일상화된 때문일까, 이스라엘 여행에서 느끼는 일상은 무척 평화로워 보인다. 가끔씩 검문소가 나타나 군인들이 올라오기도 하고, 군인인지 민간인지 구분하기 힘든 사람들이 거리에서 어깨에 총을 메고 다니는 것을 보면 이스라엘의 긴장 상황이 느껴지지만, 알고 보면 그것도 군인들이 유사시에 대비하기 위해 출퇴근할 때 총을 메고 다니는 평상시의 모습이라고 한다.저녁 TV 뉴스를 보면 이스라엘 네타냐후 총리와 트럼프, 그리고 이란의 최고지도자 하메네이가 번갈아 나타나 아직 가시지 않은 이스라엘의 긴장감이 느껴진다. 하지만 겉으로 보이는 이스라엘은 평화로워 보인다. 가자지구의 폐허화 된 모습을 떠올리면 너무도 생경한 모습일 수도 있다.이스라엘 여행은 보통 남부 쪽에서 중부를 거쳐 북부 쪽으로 이어진다. 지형이 남북으로 길게 이어진 탓도 있지만 기후나 지형, 살고 있는 모습이 확연하게 다른 모습을 볼 수 있어 흥미롭다. 이스라엘은 작은 나라이지만 있을 것은 다 있다는 말을 한다. 길게 뻗어 있는 지형 때문에 다양한 기후가 상존한다. 이런 긴 지형 때문에 겨울에도 남쪽 홍해와 접한 타바항은 수영을 하며 피서를 즐기는 휴양지 분위기다. 그리고 맨 북쪽 헐몬산(2814m)에서는 스키를 탄다.이스라엘의 남부지역은 거의 사막과 같은 광야지대다. 남부에서 점점 올라가다 보면 국토의 중간쯤에 사해(염해)가 펼쳐지는데 이 부근도 거의 사막과 같은 광야지대다. 사해의 가장자리는 염기 성분으로 인해 멀리서 보아도 소금이 쌓여 있는 것처럼 보인다. 생명체가 살 수 없는 이 사해 주변의 전망 좋은 곳에는 노변 카페가 자리하고 여행객들이 쉬어 가며 시민들이 캠핑을 하기도 한다.이 죽음의 호수도 지나치다 보면 자연을 극복하기 위한 인간의 의지를 여러 곳에서 느낄 수 있다. 사해에는 부영 체험을 하는 휴양지가 있고 이곳에서 머드팩을 즐긴다. 이 머드팩은 화장품으로도 개발되어 판매된다. 클레오파트라도 피부 미용을 위해 이곳 사해의 진흙을 가져다 썼다고 하는데 머드팩을 팔기 위한 상술일까?이스라엘은 작물을 재배하고 농사를 짓기 어려운 지역이 전 국토의 50퍼센트 가량을 차지한다. 그런데 사해 옆을 달리다 보면 농장처럼 넓은 대추야자 나무가 펼쳐지고 중간에 마을이 들어서 있는 것을 볼 수 있다.대추야자 나무는 이스라엘의 대표 과수 중 하나다. 이것들은 대부분 관수시설을 통해 인공적으로 조림해 심은 것들이다. 또한 길게 이어지는 대추야자 농장과 함께 눈에 띄는 것이 비닐하우스 단지다. 우리나라의 비닐하우스 단지를 연상케 하는 곳에는 수박을 비롯하여 여러 과일과 채소 등이 길러진다고 한다.이러한 곳은 보통 협동농장 마을이라고 할 수 있는 키부츠에서 공동으로 관리하고 생산한다. 사해 체험도 키부츠에서 공동으로 운영하고 있다. 마을사람으로 보이는 남자가 스쿠터에 관광객을 싣고 체험장과 대기실이 있는 곳을 부지런히 오가는 것을 볼 수 있다.이스라엘은 자본주의 국가이지만 약간 사회주의적 제도가 있는 것을 알 수 있다. 이스라엘의 너른 평야지는 국가 소유로 개인이 국가에서 임대하여 농사를 짓는다고 한다. 키부츠 역시 사회주의적 방식으로 예전에는 약 300개가 있었으나 자본주의 영향으로 현재 약 200개로 줄어들었다고 한다.거친 남부의 광야지대를 달리다 보면 굴곡진 문명의 틈바구니에서 살아온 이스라엘의 과거 역사가 떠오른다. 이스라엘은 문명사적으로 보면 '끼인 문명'이라고 말한다. 지정학적으로 볼 때 바다와 사막 사이에 끼어있고, 메소포타미아 문명과 나일강 문명의 사이에 끼어있다. 또한 유목과 농경문화 사이에 끼어있다. 아프리카와 아시아와 유럽이 교차하는 3대륙에 끼어있으며, 종교적으로는 기독교와 유대교, 이슬람교 사이에 끼어있다.이러한 끼인 문명의 틈바구니 속에서 아마 이스라엘처럼 긴 고난의 역사를 가진 나라도 없을 것이다. 이런 지정학적 위치 때문에 이스라엘은 고대로부터 20여 차례 이상의 큰 전쟁이 일어났다. 이 전쟁이 일어날 때마다 이스라엘은 나라의 존망이 왔다 갔다 한다.쟁탈의 역사가 있는 곳에는 고난의 역사가 있는 법이다. 나라를 잃고 떠돌아다녀야 하는 디아스포라의 역사는 이를 잘 말해준다. 굳이 지난 역사를 펼치지 않아도 오랫동안 나라가 없이 유랑했던 이야기는 잘 알려져 있다.이스라엘은 대륙을 놓고 본다면 어느 곳에 해당할까? 이 지역은 분명 근동지역, 중동의 한 부분에 해당한다. 대륙을 놓고 보면 아시아 대륙에 속한다. 그것은 아시안 게임에 참가한 것을 보면 알 수 있다. 또한 월드컵 축구를 할 때 아시아 지역 조편성 예선에 속한 것을 보면 알 수 있는데 이스라엘은 예전에 아시아에 포함되었다.이스라엘을 여행하다 보면 이들이 아시아 계열보다는 훨씬 서구 유럽에 가깝다는 생각이 들게 한다. 최근의 상황은 더욱 그렇다. 미국과의 관계나 지난 시절 주로 유럽지역에 흩어져 산 때문일 수도 있다.그중 하나는 경제력이 좌우하는 사회의 기반 시설과 인프라, 생활수준에서 느껴지는 모습도 하나다. 오늘날 이스라엘은 인근 이집트나 요르단에 비하면 거의 선진국처럼 느껴진다. 1인당 GNP가 3만 5천달러에 이르러 우리나라와 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이 정도면 선진국 수준이라 할 수 있다. 이러한 격차 때문에 이집트나 요르단과 같은 인근 나라를 여행하다 오면 더욱 현실적 수준을 느끼게 한다.민족과 종교 문제로 인해 끝이 없을 것처럼 이어지고 있는 분쟁과 전쟁의 땅 이스라엘, 이스라엘은 옛 앗시리아, 바빌로니아, 페르시아, 알렉산더 제국, 로마 제국, 오스만투르크 제국에 이르기까지 그들의 힘 앞에 수천년 디아스포라의 역사 속에서 다시 국가를 이룬 것을 보면 생각이 복잡해진다.하마스와의 전쟁으로 인해 희생된 수만명의 가자지구 사람들, 이는 오래전 자신들을 지배했던 바빌로니아나 로마제국처럼 뒤바뀐 역사의 현실에서 알 수 없는 비감이 느껴진다.