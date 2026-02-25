박정현, 행정통합 무산 속 "충남의 미래 다시 설계"

큰사진보기 ▲박정현 부여군수가 24일 입장문을 내고 "통합을 멈춘 책임은 분명히 묻고, 충남의 미래는 다시 설계하겠다”고 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

6·3 지방선거 충남도지사에 도전하는 박정현 부여군수가 충남·대전 행정통합 무산과 관련해 "통합을 멈춘 책임은 분명히 묻고, 충남의 미래는 다시 설계하겠다"고 밝혔다.24일 서울 영등포구 더불어민주당 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석한 박 군수는 입장문에서 "대전·충남 행정통합 특별법이 국회 법사위 문턱을 넘지 못한 반면, 광주광역시·전라남도 통합특별법은 법사위를 통과했다"며 "같은 지방시대, 같은 국가균형발전 과제 앞에서 왜 충남은 멈춰 섰는지 답은 분명해야 한다"고 지적했다.박 군수는 "행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아니라 충남의 산업 구조와 재정 권한, 미래 성장 전략을 재설계하는 국가적 프로젝트다"고 규정했다.이어 "국회 논의 과정에서 정치적 이해와 정쟁이 우선되며 제동이 걸렸다면 그 책임은 분명히 따져 물어야 한다"며 "(국민의힘을 향해) 지역의 중대한 미래 과제를 정쟁의 장으로 끌어들였다면 도민 앞에 그 이유를 설명해야 한다"고 말했다.박 군수는 "특정 정파를 향한 감정적 공세를 하려는 것은 아니다"면서도 "책임 없는 정치는 반복된다. 통합을 멈춘 정치적 책임을 분명히 묻겠다"고 강조했다.통합이 무산된 이후의 전략도 함께 제시했다. 박 군수는 "완전 통합이 지연됐다고 해서 충남의 성장까지 멈출 수는 없다"며 '기능 통합'과 '충남 중심 자립 전략'으로의 전환을 선언했다.구체적으로는 ▲ 산업·경제 공동 전략의 실질 협력 ▲ 광역 교통망과 생활권 연계 강화 ▲ 해양·에너지·미래산업 집중 육성 ▲ 농어촌 혁신과 균형발전 재정 전략 강화를 제시했다.그는 "지금 충남에 필요한 것은 관리형 리더십이 아니라 위기 속에서 구조를 다시 짜는 설계형 리더십"이라며 "통합이 멈춘 자리에 충남의 미래를 세우겠다. 통합을 멈춘 책임은 분명히 묻고, 충남의 10년을 다시 그리겠다"고 밝혔다.이번 면접에서 박 군수는 행정통합 무산 이후의 대안 전략과 함께 충남 산업 구조 전환, 해양·에너지 중심 성장 모델, 농어촌 균형발전 재정 구상 등을 집중적으로 설명한 것으로 전해졌다.박 군수는 끝으로 "위기를 기회로 바꾸는 정치, 정쟁을 넘어 실질적 성장 전략을 만드는 정치로 도민과 함께 가겠다"며 "충남은 멈추지 않는다. 충남의 미래는 다시 설계될 것"이라고 강조했다.반면 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장은 충남·대전 행정통합 특별법 처리 보류에 대해 긍정적인 반응을 나타냈다.이장우 대전시장은 국회에서 "이번 유보 결정이 항구적인 재정 지원과 인사·조직·사업 권한이 보장되는 법안을 만들 기회가 될 것"이라고 밝혔다.김태흠 충남지사도 페이스북에서 "민주당이 오늘 '충남대전행정통합특별법'의 국회 법사위 상정을 보류하고 추후 논의키로 했다. 하지만 법안상정 보류는 아직 졸속 행정통합 강행의 불씨가 꺼지지 않았음을 의미한다"면서 "완전 철회를 요구하며 민주당은 졸속 법안을 폐기해야 마땅하다"고 주장했다.