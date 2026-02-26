전국 30명의 영양교사가 모이면 생기는 일

학교 급식은 매일 반복되는 일상이지만, 그 안에 담긴 교육적 의미는 쉽게 드러나지 않는다. 학생과 교직원의 한 끼를 책임지는 영양교사는 식단을 구성하는 역할을 넘어, 건강한 식생활의 기준을 제시하고 삶의 태도를 가르치는 교육자다. 저당·저나트륨 교육, 전통식품의 가치, 환경을 고려한 먹거리 선택, 식생활 예절과 식문화 교육까지, 영양교사의 역할은 학교와 가정, 나아가 사회의 건강한 일상과 맞닿아 있다. 그럼에도 불구하고 영양 식생활 교육은 여전히 학교 교육의 주변부에 머무는 경우가 많다.
이러한 현실 속에서 "우리가 알고 있는 지식을 함께 나누고, 함께 성장하자"는 문제 의식으로 시작된 모임이 있다. 전국의 영양교사들이 학교 밖에서 자발적으로 모인 전문적 학습 공동체 '영양이음'이다.
전국의 영양교사를 잇다
영양이음은 2023년에 만들어진 전국 단위의 학교 밖 전문적 학습공동체다. 세종시의 영양교사가 대표를 맡고, 경기, 충북, 충남, 전북의 현직 선생님들이 운영진으로 함께 하고 있다. 현재 전국 각지의 영양교사 약 30명이 참여하고 있는 영양이음은 교육 공동체로, 보다 더 든든하게, 보다 더 보람된 하루를 만들어보자는 마음으로 시작했다.
영양이음의 출발점은 단순했다. 학교 현장에서 축적된 경험과 자료, 시행착오를 개인의 노하우로만 남겨 두지 말고, 함께 나누며 더 나은 교육으로 확장하자는 것이었다. '이음'이라는 이름에는 학생들의 전 생애 주기에 영양과 관련된 모든 것들을 잇다는 의미가 포함되어 있다. '세 살 버릇 여든간다'는 속담처럼 학령기의 올바른 식습관과 식행동은 전 생애에 걸쳐 영향을 미치기 때문이다.
인정받은 자발적 전문성
영양이음은 출범 첫해부터 의미 있는 성과를 만들어 냈다. 2023년 대한영양사협회로부터 전국 단위 동아리로 공식 인정받아 지원금을 받았고, 이를 바탕으로 다양한 교육 사업을 추진했다. 2023 중고등학교 영양식생활 교육자료 검토단으로 활동하며 현장에서 교사의 시각으로 교육 자료를 검토·보완하는 역할을 수행했고, 매달 꾸준한 자료 개발과 공유를 이어 갔다.
대한영양사협회와 영양이음의 로고를 단 카드뉴스는 48개로, 교육, 급식, 상담, 위생법령 부문에 현장에서 필요한 정보를 제공하였다. 이 자료는 영양교사의 전문성을 대중적으로도 전달하는 역할을 하였으며, 학교 현장의 교사뿐 아니라 학부모와 일반 대중도 쉽게 접근할 수 있도록 했다. 인스타그램(https://www.instagram.com/eum_nutrition?igsh=ejFia3loZzltYmd0
)에 방문하면 볼 수 있다. 이는 영양교육을 특정 교과의 영역이 아닌, 일상 속 교육으로 확장하려는 시도였다.
결과물을 나누는 공동체
영양이음의 활동은 자료 제작에 그치지 않는다. 공동체가 함께 만든 결과물은 '영양광장
(https://agora-nutrition.com/)'이라는 온라인 사이트를 통해 공유되며, 누구나 자유롭게 활용할 수 있도록 무료로 배포되고 있다. 이는 영양교육 자료의 접근성을 높이고, 학교 간·지역 간 교육 격차를 줄이기 위한 실천이다.
2024년에는 영양이음 교육부 선생님들이 모여 그림책을 집필하는 프로젝트도 진행하였다. 그 시작은 이러했다. 수업자료와 카드뉴스를 만드는 단톡방에서 한 선생님의 "저희 그냥 그림책 진짜 만들어버릴까요?"라는 말 한마디로 불꽃같이 진행되어 자체 시놉시스 공모전을 거쳐 줄거리를 완성하고, 캐릭터까지 그리게 되었다. 스토리보드 구상 및 밑그림 그리기, 채색 및 글 넣기 등의 작업을 거쳐 완성된 책은 2024년 학교급식 공모전에서 최우수상을 수상하게 되었다. 그 책이 바로 <비트주세요>이다.
2025년에는 자신감을 한 스푼 담고 새롭게 도전하였다. 채소를 싫어하는 아이들이 많아진 요즘, 탄소중립, 푸드마일리지 등 환경교육과도 연계하여 우리 농산물의 가치를 알리는 동화책 프로젝트를 진행하였다. <싱싱마을 시장의 비밀>이라는 제목의 그림책은 2025 학교급식 및 식생활 교육 사례 공모전에서 최우수상을 수상하며, 공동체의 창작 역량을 대외적으로 인정받았다. 혼자였다면 쉽지 않았을 집필 과정은, 함께였기에 가능했다.
혼자 하지 않는 성장... 교육을 잇는 또 하나의 방식
영양이음이 지향하는 전문적 학습공동체의 모습은 경쟁이 아닌 연대에 가깝다. 각자의 학교에서 쌓은 경험을 공유하고, 서로의 고민을 함께 해결하며, 더 나은 방향을 모색하는 과정이 중심에 있다. 급식 현장의 작은 개선 사례부터 영양교육 프로그램 기획, 정책 제안까지, 논의의 범위도 넓다.
참여 교사들은 "혼자였다면 시도하지 못했을 아이디어를 영양이음에서 함께 구체화할 수 있었다", "전국에 같은 고민을 하는 동료가 있다는 사실만으로도 큰 힘이 된다"고 말한다.
영양이음은 단순한 정보 교류를 넘어, 영양교사로서의 정체성과 전문성을 다시 확인하는 공간으로 기능하고 있다.
영양이음의 활동은 영양교사의 역할을 다시 묻는 질문이기도 하다. 급식 운영이라는 행정적 업무 뒤에 가려졌던 교육자로서의 전문성을 드러내고, 영양교육의 가치를 사회와 연결하려는 시도다. 이는 학교 안팎을 잇는 교육의 또 다른 방식이며, 교사가 스스로 만들어 가는 전문성 확장의 좋은 사례다.
영양이음은 여전히 진행중이다. 전국의 영양교사들이 각자의 자리에서 만든 작은 실천과 기록이 이 공동체 안에서 연결되고, 다시 학교 현장으로 확산되고 있다. 보이지 않던 교육을 잇고, 일상의 식탁에서 시작되는 배움을 확장하는 일. 영양이음의 조용하지만 단단한 연대는 오늘도 계속되고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 박민선씨는 영양이음의 출범멤버이며 운영진으로 활동하고 있습니다.